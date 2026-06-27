Óscar Garrido presenta en Córdoba, junto a Rafa Gomáriz, un libro sobre el baloncesto del dato, el proceso y la decisión

La Librería Luque de Córdoba acogió la presentación de La nueva arquitectura del baloncesto, el nuevo libro del entrenador vallisoletano Óscar Garrido Ledo, en un acto en el que estuvo acompañado por el técnico cordobés Rafa Gomáriz. La cita sirvió para acercar al público una obra que reflexiona sobre la evolución del juego desde una perspectiva moderna, en la que los datos, el análisis y la interpretación táctica se convierten en herramientas esenciales para comprender el baloncesto actual.

Nacido en Nava del Rey (Valladolid) en 1974, Garrido comenzó a entrenar con apenas 17 años, en categorías de minibasket, y desde entonces ha desarrollado una trayectoria amplia, diversa y profundamente ligada al estudio del juego. A lo largo de más de tres décadas ha trabajado como entrenador, analista, scout y consultor, además de participar en proyectos en Europa y Latinoamérica y formar parte incluso de un banquillo de la NBA G League.

Toda esa experiencia cristaliza ahora en un libro que, más que un tratado estadístico, se plantea como una reflexión sobre cómo se construyen hoy los equipos, cómo se toman decisiones y cómo el conocimiento del contexto se ha convertido en un factor competitivo de primer orden. Garrido no defiende que los números sustituyan al baloncesto, sino que ayuden a interpretarlo mejor.

Presentación del libro en las instalaciones de la Librería Luque. / CÓRDOBA

El gran cambio del baloncesto actual

Durante la presentación, el técnico explicó que el gran cambio del baloncesto contemporáneo no reside solo en la aparición de nuevas métricas, sino en la manera en que estas transforman la comprensión del juego. Según su planteamiento, ya no gana únicamente quien tiene más talento o mayor presupuesto, sino quien entiende mejor lo que sucede en la pista, quien diseña mejores procesos y quien logra adaptarse antes a la evolución táctica del deporte.

En esa línea, Garrido subraya que el baloncesto actual exige cada vez más lectura de espacios, capacidad para generar ventajas, rapidez para interpretarlas y acierto a la hora de elegir los perfiles adecuados para ejecutar esa idea colectiva. A ello suma la importancia del desarrollo de jugadores, la preparación minuciosa de los partidos y la capacidad de corrección inmediata cuando algo deja de funcionar.

Su discurso enlaza con una visión cada vez más extendida en el baloncesto profesional: el peso creciente del conocimiento. La construcción de una identidad de club, el diseño coherente de una plantilla y la interpretación real de cómo evoluciona el juego son, a su juicio, elementos que hoy aceleran el rendimiento tanto o más que otros factores tradicionales.

La cancha se ha quedado pequeña

Garrido insiste en que la cancha, por momentos, se ha quedado pequeña. El tamaño de los jugadores, la velocidad del juego y la sofisticación táctica obligan a un proceso constante de revisión y adaptación. En ese escenario, el análisis avanzado y el scouting profundo permiten detectar debilidades, ajustar comportamientos y entender el baloncesto desde un nivel de detalle mucho más alto que el que ofrecía el antiguo boxscore como única referencia.

La presentación en Córdoba dejó así algo más que la puesta de largo de un libro. Fue también una invitación a repensar el baloncesto desde una mirada contemporánea, donde los datos no enfrían el juego, sino que ayudan a descifrarlo. Y donde la ventaja competitiva no siempre está en tener más, sino en comprender antes.