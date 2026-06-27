MUNDIAL 2026
Nico Williams: "Hoy es uno de los peores días de mi vida"
El delantero se acordó de Nico de la Cruz: "Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria"
Dídac Peyret
Nico Williams ha vivido una jornada de emociones encontradas. Por un lado, se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el aductor derecho. Por otro, la gravedad es menor de la esperada, por lo que el extremo seguirá concentrado con la selección española a la espera de poder reaparecer si el equipo avanza en las próximas rondas del Mundial.
La Federación Española informó en un comunicado de que "Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay". Aunque se trata de una lesión de grado moderado, el futbolista no ha ocultado su decepción y ha compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.
"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra", comienza escribiendo el internacional español.
Nico recuerda el largo proceso que tuvo que atravesar para dejar atrás sus problemas físicos: "Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día".
El extremo explica que recuperar la felicidad fue su principal objetivo. "Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme".
Además, el futbolista señala directamente a Nico de la Cruz, autor de la entrada que provocó su última lesión, y lamenta la acción: "Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías".
El jugador concluye su mensaje con un agradecimiento a los aficionados y un mensaje de optimismo de cara a lo que resta de campeonato: "Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado. Nos vemos lo antes posible en este Mundial".
Fuente: Sport
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