Helena Díaz acaba con ocho años de espera al devolver a Córdoba a un podio en un campeonato de España absoluto de natación

La natación cordobesa vuelve a tener presencia en un podio absoluto nacional. Helena Díaz ha sido la encargada de firmar ese hito al conquistar la medalla de bronce en el 200 mariposa del Campeonato de España Open Trials de Palma de Mallorca, un resultado que pone fin a una espera de ocho años sin metales absolutos para deportistas de la provincia.

La nadadora del Círculo Mercantil confirmó en la final las buenas sensaciones que ya había dejado en la sesión matinal. En las series, Helena Díaz había logrado el tercer mejor tiempo con un registro de 2.18.16, una marca que ya la situaba en una posición inmejorable para pelear por el podio en la gran final de la tarde.

Y no falló. En la carrera decisiva volvió a dar un paso adelante para rebajar su tiempo hasta los 2.17.75, una mejora que resultó definitiva para asegurar la tercera plaza. La pugna por el bronce fue ajustadísima, pero la cordobesa logró imponerse por apenas 29 centésimas a su compañera de club Claudia Rivas, que terminó cuarta con 2.18.04.

Helena Díaz, primera derecha en el podio. / RFEN

El primer metal desde el bronce de Zorzano en 2018

La medalla de Helena Díaz adquiere un valor especial por lo que representa para la natación de la provincia. El último deportista cordobés que había logrado subir a un podio absoluto en un Campeonato de España fue Javier Zorzano en 2018, cuando consiguió la medalla de bronce en el 200 braza. Si se atiende únicamente a la categoría femenina, la espera era todavía más larga, ya que la anterior presea la había firmado Paula Camino en 2012, hace ya catorce años.

A sus 25 años, Helena Díaz culmina así uno de los éxitos más importantes de su trayectoria. La nadadora se formó en sus inicios en el Córdoba Swimming, antes de continuar su progresión en el Fuengirola Swimming y posteriormente en el Navial, hasta llegar a su actual etapa en el Círculo Mercantil.

Los anteriores medallistas

Con este resultado, su nombre pasa a integrarse en un grupo muy selecto dentro de la natación cordobesa. Hasta ahora, los nadadores formados en la provincia que habían logrado medalla en campeonatos nacionales absolutos eran Alfonso Uruburu, Belén Domenech, Rafa Muñoz, Paula Camino, Alejandro Raez y Javier Zorzano. Desde ahora, también figura entre ellos Helena Díaz, protagonista de un bronce que devuelve a Córdoba a la primera línea de la natación nacional.

La medalla lograda en Palma de Mallorca no solo premia su rendimiento en una final muy competida, sino que también tiene un fuerte componente simbólico para todo el deporte cordobés. Ocho años después, la provincia vuelve a celebrar un podio absoluto en la piscina.