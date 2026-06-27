Mundial 2026
Los cruces definidos y las dudas pendientes para dieciseisavos del Mundial
Con apenas un par de jornadas por jugar, la cita mundialista está a punto de empezar la fase de eliminatorias, con 14 de 16 selecciones que deben quedar eliminadas ya decididas
Está a punto de cerrarse la primera gran etapa del Mundial. Una fase de grupos en la que las selecciones han disputado 3 partidos cada una y han llenado dos semanas de competición con encuentros diarios. Con 14 de 16 selecciones que deben quedar eliminadas ya decididas, es el momento de mirar hacia lo que viene. Y eso son los dieciseisavos de final, que aún no tiene a todos sus contendientes definidos. Para empezar, España no sabrá hasta este próxima madrugada con quien se verá las caras el próximo jueves 2 de julio.
Tras la conclusión de la fase de grupos, el Mundial entra en la ronda de dieciseisavos de final. La acción comenzará este domingo, 28 de junio, con el duelo entre Sudáfrica y Canadá (21.00), seguido el 29 de junio por los partidos Brasil-Japón (19.00) y Alemania-Paraguay (22.30).
El 30 de junio se disputarán tres encuentros: Países Bajos-Marruecos (3.00), Costa de Marfil-Noruega (19.00) y Francia-Suecia (23.00). Las eliminatorias continuarán el 2 de julio con Estados Unidos-Bosnia (2.00), mientras que el 3 de julio Australia se medirá a Egipto (20.00). Finalmente, el 4 de julio, Argentina cerrará esta fase enfrentándose a Cabo Verde (00.00) en busca de un lugar en los octavos de final.
Y esos no son todos. Porque, además, faltan por cerrarse las últimas eliminatorias en que también estarán los 8 mejor terceros clasificados. De momento, nueve selecciones optan a las 8 plazas. Hasta el momento, Suecia (0), Ecuador (0), Bosnia (-1) y Paraguay (-2) están con 4 puntos y ya prácticamente clasificadas.
Después, figuran Senegal (+2), Irán (0), Croacia (-1), Corea (-1), Argelia (-2), Escocia (-3, ya eliminada al haber jugado los tres partidos) con 3 puntos. Uruguay y RD Congo también quedan fuera de la cita mundialista, así como Haití, Jordania, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Panamá, República Checa, Qatar, Irak, Uruguay, Arabia Saudí, Nueva Zelanda y Curaçao.
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Fuente: El Periódico
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