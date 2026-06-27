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Tenis | Open de Palma del Río

Bhosale y Tian conquistan el dobles y Palma del Río ya mira a unas semifinales de alto nivel

La india y la china se llevan el primer título del Open Diputación Ciudad de Palma del Río, mientras el cuadro individual define a sus cuatro aspirantes al trono

Las campeonas del torneo de dobles, con los trofeos conquistados.

Las campeonas del torneo de dobles, con los trofeos conquistados. / ATP

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Open Diputación Ciudad de Palma del Río ya tiene a sus primeras campeonas. La india Rutuja Bhosale y la china Fangran Tian se proclamaron vencedoras del cuadro de dobles tras imponerse en la final a las australianas Elena Micic y Belle Thompson por 6-3 y 6-4, en un encuentro que dominaron con autoridad para levantar el primer título del torneo.

La pareja asiática ofreció una actuación muy sólida desde los compases iniciales del partido. Bhosale y Tian se mostraron firmes con el servicio, muy consistentes en los intercambios y con una gran capacidad para aprovechar sus oportunidades en los momentos decisivos. Esa superioridad les permitió tomar ventaja en ambos sets y cerrar la final en poco más de una hora, confirmando así su excelente recorrido en el torneo palmeño.

Las cuatro finalistas, con las autoridades asistentes a la entrega de premios.

Las cuatro finalistas, con las autoridades asistentes a la entrega de premios. / ATP

Definidas las semifinales femeninas

La jornada, sin embargo, no solo dejó resuelta la final de dobles. También quedaron definidos los emparejamientos de las semifinales del cuadro individual, que se disputarán este sábado en una de las jornadas más esperadas de la semana.

Por la parte alta del cuadro, la primera cabeza de serie, Eva Vedder, se medirá a la francesa Amandine Hesse. La gala protagonizó una de las grandes victorias del día tras eliminar a la tercera favorita, la propia Fangran Tian, en un resultado que abrió de manera definitiva la pelea por el título.

En el otro lado del cuadro, la australiana Elena Micic continúa firme en su camino y buscará el pase a la final frente a la turca Ayla Aksu. Micic alcanzó las semifinales después de dejar fuera a la cuarta cabeza de serie, Carolyn Ansari, mientras que Aksu selló su clasificación tras superar a Anna Kubareva por 6-2 y 7-6 (7-1).

La fase decisiva del torneo

De este modo, el torneo entra ya en su recta decisiva con cuatro jugadoras que aspiran a conquistar el título individual en Palma del Río. Las semifinales enfrentarán a Vedder y Hesse por un lado, y a Micic y Aksu por el otro, en dos duelos que prometen un alto nivel competitivo.

Noticias relacionadas y más

El Open Diputación Ciudad de Palma del Río afrontará así este sábado una jornada clave, de la que saldrán las dos tenistas que pelearán el domingo por levantar el trofeo en una edición que sigue ofreciendo emoción, nivel y nombres destacados hasta sus últimos compases.

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