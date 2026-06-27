Baloncesto
El Barça gana el Campeonato de España mini por tercer año seguido en Córdoba
El conjunto culé derrota al Valencia Basket por 108-82, mientras el Ciudad de Córdoba termina cuarto en la categoría femenina y llega hasta los octavos en la masculina
El Campeonato de España mini masculino de baloncesto volvió a ser un éxito en su disputa por tercer año consecutivo en Córdoba. Vista Alegre acogió una final que ganó el Barça al Valencia Basket por 108-82.
El conjunto catalán reinó por tercer año seguido en Córdoba en una final de gran nivel entre los dos conjuntos contendientes. El culé Eloy Ramírez, con 17 puntos, y el taronja Álex Torregrosa, con 12, destacaron a lo largo del partido.
El representante cordobés, el RVG Distribuciones Ciudad de Córdoba, alcanzó los octavos de final, ronda en la que cayó por 46-80 ante el Uros de Rivas. Para alcanzar el primer cruce tuvo que remontar 20 puntos en el último periodo del partido de la fase de grupos que jugó contra el El Olivar, al que acabó derrotando por 68-67 con un triple de Adrián Verdejo a cuatro segundos de la bocina.
El Ciudad de Córdoba femenino, a un paso del podio
Paralelamente se celebró el campeonato nacional mini femenino en la provincia de Málaga. El Ciudad de Córdoba concluyó en la cuarta plaza tras firmar una brillante participación. Las cordobesas superaron en los octavos al EBG Málaga (65-47) y en los cuartos al Castellón (80-67) pero cayeron en semifinales contra el Alcobendas (65-69) y en la lucha por la tercera plaza ante el Joventut (67-83).
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba instala dos semáforos foto-rojo en la calle Rafael Rivas Gómez, en la zona de Turruñuelos
- Los lazos que unen a la plantilla del hospital Reina Sofía de Córdoba: sagas familiares y vocación marcan los 50 años de historia del centro
- Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
- Nuevo local de El Brillante en el centro de Córdoba: la panadería con el sello del mejor panadero del mundo y Solete Repsol
- Defensa ya tiene empresas para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba
- La Policía detiene en Córdoba a un fugitivo de Barrio 18 buscado por el Gobierno de Bukele por homicidio y otros delitos
- 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches