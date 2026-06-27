El Barça gana el Campeonato de España mini por tercer año seguido en Córdoba

El Campeonato de España mini masculino de baloncesto volvió a ser un éxito en su disputa por tercer año consecutivo en Córdoba. Vista Alegre acogió una final que ganó el Barça al Valencia Basket por 108-82.

El conjunto catalán reinó por tercer año seguido en Córdoba en una final de gran nivel entre los dos conjuntos contendientes. El culé Eloy Ramírez, con 17 puntos, y el taronja Álex Torregrosa, con 12, destacaron a lo largo del partido.

El representante cordobés, el RVG Distribuciones Ciudad de Córdoba, alcanzó los octavos de final, ronda en la que cayó por 46-80 ante el Uros de Rivas. Para alcanzar el primer cruce tuvo que remontar 20 puntos en el último periodo del partido de la fase de grupos que jugó contra el El Olivar, al que acabó derrotando por 68-67 con un triple de Adrián Verdejo a cuatro segundos de la bocina.

El Ciudad de Córdoba femenino, a un paso del podio

Paralelamente se celebró el campeonato nacional mini femenino en la provincia de Málaga. El Ciudad de Córdoba concluyó en la cuarta plaza tras firmar una brillante participación. Las cordobesas superaron en los octavos al EBG Málaga (65-47) y en los cuartos al Castellón (80-67) pero cayeron en semifinales contra el Alcobendas (65-69) y en la lucha por la tercera plaza ante el Joventut (67-83).