El Rahi Sepisur Adesal ya conoce su camino en la División de Honor Oro para la temporada 2026-27

El Rahi Sepisur Córdoba Adesal ya tiene definida la hoja de ruta de la temporada 2026-27, un curso en el que volverá a lanzar su candidatura al ascenso tras haberse quedado cerca del objetivo en las dos campañas anteriores. El conjunto que entrena Rafa Moreno competirá una vez más en la División de Honor Oro con la ambición de pelear hasta el final por una de las plazas que dan acceso a la élite del balonmano femenino español.

El estreno liguero llegará el próximo 27 de septiembre, fecha en la que el equipo cordobés visitará la pista del UCAM Murcia. Será una primera jornada exigente para medir desde el inicio el potencial de un Adesal que quiere arrancar el campeonato con paso firme.

La primera cita en La Fuensanta tendrá lugar una semana después y no será precisamente sencilla. El cuadro fuensantino recibirá al Ikasa Madrid, uno de esos rivales siempre incómodos y competitivos que obligan a mantener el máximo nivel desde el primer minuto.

Ángela Ruiz realiza un lanzamiento de siete metros. / A.J. González

El exigente Bolaños para cerrar la primera vuelta y la Liga

El calendario también ha dejado definidos los extremos del campeonato. El Adesal cerrará la primera vuelta el 10 de enero como local frente al Bolaños, uno de los conjuntos más exigentes de la categoría. Curiosamente, será también en la pista del cuadro manchego donde el bloque cordobés pondrá fin a la competición regular el 9 de mayo. La temporada finalizará, por tanto, una semana antes con respecto al curso 2025-26.

La nueva edición de la División de Honor Oro también contará con la participación de Zuazo, Pereda, Lleida, Schar Colores Zaragoza, Cleba León, Lauko Ermuko Errotabarri, Caja Rural Aula Valladolid, Lanzarote Ciudad del Arrecife, Lanzarote Puerto El Carmen y Anaitasuna, en una liga que volverá a presentar un alto nivel competitivo y una pelea muy exigente tanto por la zona alta como por la permanencia.

El sistema de competición no sufrirá cambios con respecto a temporadas anteriores. Los equipos disputarán una liga regular a doble vuelta, compuesta por un total de 26 jornadas. Al término del campeonato, los dos primeros clasificados lograrán el ascenso directo a la Liga Guerreras Iberdrola, mientras que los dos últimos perderán la categoría y descenderán a Plata.

Una temporada apasionante

Con el calendario ya sobre la mesa, el Adesal puede empezar a perfilar con más precisión su preparación para una temporada que vuelve a presentarse apasionante. El equipo cordobés sabe que el ascenso exigirá regularidad, fortaleza en casa y fiabilidad en los momentos decisivos, pero también que llega a la nueva campaña con una base competitiva consolidada y con la experiencia acumulada de haber rozado el objetivo en los dos cursos precedentes.

La cuenta atrás ya ha comenzado para un Adesal que quiere convertir la temporada 2026-27 en la definitiva para regresar a la máxima categoría del balonmano femenino español.