Pau Treviño, primer refuerzo del Coto Córdoba para su estreno en Primera FEB

El Coto Córdoba CB ya ha activado el capítulo de incorporaciones para una temporada histórica, la de su estreno en Primera FEB, y lo ha hecho con la llegada de Pau Treviño, un jugador joven, versátil y con experiencia en competiciones FEB que se convierte en el primer fichaje del nuevo proyecto blanquiverde.

Natural de Lérida y con 2,02 metros de estatura, Treviño se desenvuelve principalmente en la posición de alero, aunque su físico, movilidad y capacidad para jugar cerca del aro le permiten adaptarse a distintas funciones dentro del perímetro. Su perfil encaja en la idea de un jugador polivalente, con capacidad para ayudar en varias facetas del juego y ofrecer equilibrio tanto en defensa como en ataque. El jugador catalán tiene 24 años.

Formado en la cantera del Bàsquet Manresa, el nuevo jugador cordobés llegó incluso a debutar con el primer equipo en la Liga ACB con solo 16 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta del conjunto manresano en la máxima categoría del baloncesto español. Aquel estreno tempranero fue una muestra del talento y la proyección que ya apuntaba desde sus años de formación.

Pau Treviño, a la derecha, en su presentación como jugador del Ponferrada. / CÓRDOBA

Una amplia trayectoria en las ligas nacionales

Desde entonces, Treviño ha ido construyendo una trayectoria sólida dentro del baloncesto nacional. Ha pasado por equipos como CB Artés, Basket Navarra, Clavijo, Ciudad de Huelva y Clínica Ponferrada, acumulando experiencia en LEB Plata, Primera FEB y Segunda FEB. Su recorrido en estas categorías le ha permitido superar ya el centenar de partidos en el circuito FEB, un aval importante para un jugador que llega a Córdoba en un momento de crecimiento deportivo.

Entre sus principales virtudes destacan su capacidad reboteadora, su intensidad defensiva y su compromiso en ambos lados de la pista. Treviño es un jugador que entiende el juego desde el esfuerzo, la actividad y la implicación constante, cualidades que suelen tener un peso específico en proyectos que buscan consolidarse en categorías exigentes.

Sus números de la pasada temporada

La pasada temporada dejó además señales evidentes de progresión en el Clínica Ponferrada de Segunda FEB, donde firmó unos números notables con una media de 9,4 puntos, 6,3 rebotes y 1,6 asistencias por encuentro. A esos registros añadió buenos porcentajes de tiro y una valoración media elevada, confirmando una evolución que le ha convertido en una pieza cada vez más completa y fiable. La temporada no la terminó, ya que se perdió los dos últimos meses por una lesión en el codo.

Una temporada disputó en lo que es ahora la Primera FEB, la 23-24, en la que defendió los colores del Clavijo logroñés. Con aquel conjunto, que bajó al acabar en la última plaza de la LEB Oro, promedió 2,6 puntos, 2,6 rebotes y 1,3 de valoración en 14 minutos.

Un jugador que aportará versatilidad

Con su incorporación, el Coto Córdoba suma un perfil de jugador capaz de aportar versatilidad, energía y equilibrio al juego exterior. Se trata del primer fichaje del curso y del segundo integrante oficial de una plantilla que continúa tomando forma, tal y como ya avanzó recientemente el director deportivo Paco Zafra.

Desde la estructura del club, tanto la presidencia como la dirección deportiva, el área técnica, la dirección general y la junta directiva han querido trasladar la bienvenida a Treviño, con la convicción de que contará con el respaldo de la afición y con el deseo de que se integre plenamente tanto en el equipo como en la ciudad.

El Coto Córdoba empieza así a mover ficha en el mercado con una incorporación que mezcla juventud, experiencia en el baloncesto FEB y margen de crecimiento, tres ingredientes que encajan de lleno en la construcción del nuevo proyecto blanquiverde.

El estado de la plantila

El Coto cuenta ahora por tanto con dos jugadores. De la pasada campaña sigue el base cordobés Gonzalo Orozco. El primer fichajes es el alero Pau Triviño. La entidad mantiene negociaciones abiertas para que sigan con el base Pablo Sánchez, los aleros Alejandro Rodríguez y Fernando Bello y los pívots Serigne Lamine y Nuha Sagnia. No continuarán en el primer equipo del club el base Alejandro Orozco, el escolta estadounidense Ja’Monta Black, el alero Zack Rollins ni los pívots Kevin Schutte y Jacques Guemeta.