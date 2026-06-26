Kubareva da la sorpresa en Palma del Río en un torneo ya sin españolas

El Open Diputación Ciudad de Palma del Río, torneo ITF W50 dotado con 40.000 dólares en premios, ya conoce a las ocho jugadoras que pelearán por el título individual. La jornada de este jueves dejó resueltos los octavos de final del cuadro principal y también las semifinales del torneo de dobles, en un día cargado de emoción, igualdad y una gran sorpresa.

La gran campanada se produjo en la pista Manolo Santana, donde Anna Kubareva firmó una de las victorias más destacadas del campeonato al eliminar a la segunda cabeza de serie, Aliona Falei, por 7-6 (8-6) y 7-5. El encuentro fue un pulso de máxima exigencia en el que la bielorrusa llegó a dominar por 4-1 en el segundo set e incluso dispuso de saque para cerrar el partido. Sin embargo, Kubareva reaccionó con determinación para culminar una remontada de enorme mérito y sellar su pase a los cuartos de final.

Su próxima rival será la turca Ayla Aksu, quinta favorita del torneo, que también tuvo que exprimirse al máximo para seguir adelante. Aksu necesitó más de dos horas y media para superar a la española Celia Cerviño en uno de los encuentros más disputados de la jornada, resuelto por 6-4, 4-6 y 7-5.

Fangran Tian celebra un punto. / CÓRDOBA

Una intensa pugna en la parte alta del cuadro

Por la parte alta del cuadro continúan firmes varias de las principales aspirantes al título. La primera cabeza de serie, Eva Vedder, superó a Chelsea Fontenel por 6-2 y 7-5 y se enfrentará ahora a la china Han Shi, séptima favorita, que firmó una actuación muy sólida ante la francesa Tiphanie Lemaitre, a la que derrotó con contundencia por 6-2 y 6-0.

En la zona baja del cuadro, la tercera favorita, Fangran Tian, también confirmó su candidatura al imponerse a Viola Turini por 6-3 y 6-1. En cuartos se medirá a la francesa Amandine Hesse, que protagonizó otra de las remontadas del día al darle la vuelta a su encuentro frente a la sexta cabeza de serie, Viktoria Morvayova, por 4-6, 6-1 y 6-2.

También avanzó con autoridad la australiana Elena Micic, que puso fin al recorrido de la española Meritxell Teixidó tras vencer por 6-0 y 6-4. La oceánica buscará un puesto en semifinales frente a la estadounidense Carolyn Ansari, cuarta favorita del torneo.

Definida la final de dobles

La jornada también sirvió para definir la final del cuadro de dobles. La pareja formada por la india Rutuja Bhosale y la china Fangran Tian derrotó por 6-2 y 6-3 a Tiphanie Lemaitre y Anita Wagner, mientras que las australianas Elena Micic y Belle Thompson sellaron su clasificación tras imponerse a las indias Vaishnavi Adkar y Prarthana Thombare en un emocionante super tie-break por 7-5, 3-6 y 12-10.

Este viernes, las pistas de El Pandero acogerán una jornada decisiva con la disputa de los cuatro partidos de cuartos de final del cuadro individual y la gran final del torneo de dobles. Los cruces individuales serán Elena Micic-Carolyn Ansari, Fangran Tian-Amandine Hesse, Eva Vedder-Han Shi y Ayla Aksu-Anna Kubareva. En dobles, el título se decidirá entre Rutuja Bhosale/Fangran Tian y Elena Micic/Belle Thompson.