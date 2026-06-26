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Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon

El Sevilla FC ha comunicado que su presidente de honor ya se encuentra bajo tratamiento médico y le ha trasladado “su máximo apoyo y cariño”

Joaquín Caparrós.

Joaquín Caparrós. / Sevilla FC

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Redacción

Sevilla

El Sevilla FC ha comunicado este viernes que Joaquín Caparrós, presidente de honor de la entidad, ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El club nervionense ha trasladado públicamente su “máximo apoyo y cariño” al querido exentrenador sevillista, que ya se encuentra bajo tratamiento médico.

Según ha informado el Sevilla en un comunicado, Caparrós cuenta en estos momentos con el respaldo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general. La entidad ha querido acompañar al técnico utrerano en este proceso y desearle una pronta recuperación.

El apoyo del sevillismo

El club ha destacado la fortaleza del que fuera entrenador del primer equipo en distintas etapas y ha confiado en que Joaquín Caparrós afrontará esta enfermedad con su “casta y coraje habituales”.

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Nunca te rindas, Joaquín”, ha expresado el Sevilla FC en su mensaje de apoyo a su presidente de honor, una figura muy querida por la afición sevillista y estrechamente vinculada a la historia reciente del club.

Fuente: El Correo de Andalucía

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