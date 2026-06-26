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Fútbol
El Mundial, en directo: España - Uruguay
Los de Luis de la Fuente buscan sellar su clasificación para las eliminatorias como primeros de grupo
Pablo Constantino
España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.
Siga aquí la narración del partido en directo.
Fuente: El Periódico
España tiene el gran objetivo de afrontar la ronda de dieciseisavos como primera de grupo y disputarla en Los Ángeles, para alternar sede con Dallas hasta la potencial final de Nueva Jersey el 19 de julio.
La goleada a Arabia Saudí despejó las dudas del empate ante Cabo Verde. Luis de la Fuente introdujo cuatro cambios en el once titular a los que dará continuidad, con una duda: Marcos Llorente podría volver al lateral derecho en lugar de Pedro Porro. Una alineación titular en la que repetirá Lamine Yamal.
España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Por ello, le vale el empate para certificar su pase, virtualmente ya como una de las mejores terceras -si se diera el caso- por su puntuación, aunque persigue la victoria que le garantice el primer puesto sin depender de resultados ajenos.
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