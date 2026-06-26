El entrenador de ACB Porfirio Fisac comparte su experiencia con la cantera del CP Peñarroya

Las Jornadas de Tecnificación del CP Peñarroya han contado con un invitado de primer nivel para el baloncesto nacional. El protagonista ha sido Porfirio Fisac, entrenador segoviano con una dilatada y reconocida trayectoria en la élite, que actualmente dirige al San Pablo Burgos en la ACB y en competiciones europeas.

La presencia de Fisac en Peñarroya tuvo además un componente especialmente simbólico, ya que el técnico conoce bien la historia del club minero. En la temporada 1997-98 pasó por la entidad peñarriblense en una etapa en la que el equipo competía en la Liga EBA, que por entonces era la tercera categoría del baloncesto nacional.

La dilatada trayectoria del segoviano

A partir de ahí, su carrera no ha dejado de crecer hasta consolidarse como uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto español. Su recorrido le ha llevado a dirigir durante numerosas temporadas en la ACB, pasando por banquillos como los del Gipuzkoa Basket, Valladolid, Fuenlabrada, Casademont Zaragoza, Herbalife Gran Canaria y el propio San Pablo Burgos, entre otros destinos de relevancia en el panorama nacional.

Durante su visita a Peñarroya, Fisac ofreció una clase magistral a las jóvenes promesas de la entidad que preside Amado Gallardo, compartiendo conocimientos, experiencias y conceptos de juego con una nueva generación de jugadores que pudo disfrutar muy de cerca del magisterio de uno de los grandes técnicos del baloncesto español.

La actividad supuso un impulso importante para unas jornadas que siguen apostando por la formación y el crecimiento de la cantera, y que en esta ocasión han tenido el privilegio de contar con una figura de máximo nivel para enriquecer la experiencia de sus participantes. La visita de Porfirio Fisac deja así una imagen de prestigio para el CP Peñarroya y refuerza el valor de unas jornadas que continúan acercando el baloncesto de élite a la base.