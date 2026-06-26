El Cordobasket da un paso al frente al preinscribirse en la Liga Femenina 2

El baloncesto cordobés sigue dando señales de crecimiento y ambición. Tras el ascenso del Coto Córdoba a la Primera FEB, ahora es el Cordobasket el club que quiere protagonizar un nuevo salto competitivo, en este caso dentro del baloncesto femenino. La entidad presidida por Ángel Lopera ha formalizado su preinscripción en la Liga Femenina 2, la tercera categoría nacional, con la intención de acceder a una plaza si finalmente quedan vacantes en la competición.

El movimiento supone una apuesta decidida por seguir impulsando el basket femenino en la provincia y por dar continuidad al crecimiento de un proyecto que la pasada campaña ya dejó señales evidentes de competitividad. El equipo sénior femenino del Cordobasket militó en la N1 Nacional y logró clasificarse para las eliminatorias de ascenso, confirmando así su condición de aspirante dentro de la categoría.

Sin embargo, el intento de dar el salto se vio frenado en el momento decisivo. La lesión de Marta Lopera, máxima anotadora del equipo y una de sus grandes referencias, resultó determinante en el primer cruce por el ascenso, en el que el conjunto cordobés cayó frente al Málaga Basket. Aun así, la temporada dejó una base sólida y la sensación de que el club está preparado para aspirar a cotas más altas. Las jugadoras júniors de este equipo lograron la tercera plaza en el Campeonato de Andalucía de la categoría y la séptima en el Campeonato de España.

Jimena Cobo controla el balón en un partido de la campaña 25-26. / Víctor Castro

Un aval de 13.500 euros y una inscripción de 1.000

Con esa idea de fondo, el Cordobasket ha decidido mover ficha en los despachos. La entidad ya ha completado el proceso de preinscripción ante la Federación Española de Baloncesto, para lo que ha tenido que depositar un aval de 13.500 euros y abonar además una cuota de inscripción de 1.000 euros. El siguiente paso será esperar al próximo 3 de julio, fecha límite fijada para la inscripción definitiva en la FEB.

Será entonces cuando se conozca si existen plazas libres en la competición y, por tanto, si el club cordobés puede acceder a una de ellas. La operación no garantiza todavía su presencia en la categoría, pero sí deja clara la voluntad de la entidad de no renunciar a una oportunidad de crecimiento deportivo e institucional.

La iniciativa adquiere además un valor añadido en el contexto del baloncesto provincial. Córdoba no cuenta con un equipo en una categoría nacional femenina desde la desaparición del Milar Córdoba al término de la temporada 2022-23, cuando el club se retiró de la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto español. Antes de ello, la entidad había competido también durante una campaña en la propia Liga Femenina 2.

Un gran salto deportivo

Por eso, la posibilidad de que el Cordobasket ocupe ese espacio tendría un significado especial para el deporte cordobés. No solo supondría recuperar presencia en una competición nacional femenina, sino también reforzar una estructura que quiere seguir creciendo y ofreciendo referentes competitivos dentro de la provincia.

El baloncesto cordobés vive un momento de expansión, y el Cordobasket quiere formar parte activa de ese impulso. La decisión ya está tomada. Ahora toca esperar si la categoría abre la puerta a un nuevo salto.