El presidente del Coto avisa sobre la Primera FEB: "Va a ser el año de más nivel en la liga de la última década"

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue avanzando en la planificación de la próxima temporada, en la que debutará en la Primera FEB. El presidente de la entidad, Rafael Blanco, ha asegurado que la próxima temporada “va a ser el año de más nivel en la liga de la última década”. Estas declaraciones las hizo durante la presentación de la renovación del base cordobés Gonzalo Orozco, el primer jugador confirmado en la plantilla de la temporada 26-27.

El acto contó con la asistencia del director-gerente del Hospital La Arruzafa, Rafael Agüera, el presidente del Coto Córdoba, Rafael Blanco, Paco Zafra, en representación de la Dirección Deportiva, y Gonzalo Orozco.

Blanco recalcó que el Coto va a competir con un grupo de equipos “muy selecto, muy profesionales, muchos de ellos con pasado ACB y con presupuestos muy altos”. Además volvió a incidir en que el objetivo será la permanencia para “asentarnos en la categoría”.

Paco Zafra, Rafael Blanco, Gonzalo Orozco y Rafael Agüera, en el Hospital La Arruzafa. / CÓRDOBA

Rafael Blanco: "Veremos un cambio físico alto"

“Vamos a dar un salto muy grande porque la Primera FEB está ya cerca de la ACB. Veremos un cambio físico alto y estaremos en una categoría en la que este año, como novedad, la Federación Española ha establecido que los equipos tengan un presupuesto mínimo de 700.000 euros”. También anunció que el horario de juego elegido para los partidos de la próxima temporada será el de los sábados a las 18.30 horas.

Sobre Gonzalo Orozco destacó que siente los colores del club y que cuenta todavía con una progresión que “queremos que siga en Córdoba, pues es un jugador querido y reconocido por la afición. Además, en Córdoba ha subido como persona y como jugador muchísimo”.

Gonzalo Orozco: "En los dos ascensos fui uno más"

Orozco apuntó que en los dos ascensos que ha vivido en el Coto fue uno más y que el éxito fue “de todos, de todos los jugadores y componentes del cuerpo técnico”. Zafra dio varias pinceladas sobre lo que será la plantilla de la próxima temporada. Por lo pronto apuntó que han descartado las renovaciones de Jacques Guemeta, Kevin Schutte y Ja’ Monta Black. Tampoco seguirá el cordobés Alejandro Orozco porque “no podemos garantizarle los muchos minutos que necesita, pero vamos a ayudarle, asesorarle en su búsqueda de un equipo y le vamos a seguir”.

El Coto Córdoba entra así de lleno en una fase decisiva de su planificación. Con Gonzalo Orozco como primera piedra confirmada, varias salidas ya definidas y un discurso realista pero ambicioso desde la presidencia, la entidad blanquiverde empieza a perfilar el equipo con el que quiere competir y asentarse en una categoría que exigirá el máximo desde el primer día.