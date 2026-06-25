Mladenovic se despide lesionada y los octavos quedan definidos en Palma del Río

La sesión nocturna de este miércoles puso el cierre a la primera ronda del cuadro individual del Open Diputación Ciudad de Palma del Río, una jornada marcada por la lesión de Kristina Mladenovic, que se vio obligada a abandonar su encuentro ante su compatriota Tiphanie Lemaitre cuando el partido ya encaraba su desenlace.

La ex número 10 del mundo había comenzado el duelo con autoridad. Mladenovic dominó con claridad el primer set y lo cerró por 6-1, dando la impresión de tener el partido bajo control. Sin embargo, el guion cambió de forma drástica en la segunda manga. Con Lemaitre disponiendo de punto de set, la veterana tenista francesa sufrió una aparatosa torcedura de tobillo que obligó a detener el encuentro para recibir asistencia médica.

Pese al visible dolor, Mladenovic decidió seguir compitiendo y llegó incluso a arrancar el tercer set. Su esfuerzo, sin embargo, no fue suficiente para completar el partido. Finalmente, tuvo que retirarse cuando el marcador reflejaba 1-6, 7-5 y 4-2 favorable a Lemaitre, que selló así su clasificación en una de las imágenes más impactantes de la jornada.

Victoria Morvayova golpea la bola en su partido contra la española Raquel González. / CÓRDOBA

Derrotas españolas

En el resto del cuadro individual no hubo buenas noticias para la representación española. La eslovaca Viktoria Morvayova, sexta cabeza de serie, se mostró muy superior a Rocío González Vilar, a la que derrotó por 6-1 y 6-2. También avanzó la turca Ayla Aksu, quinta favorita del torneo, tras imponerse a Esther López Alcaraz por 6-3 y 7-6 (7-2) en un partido más equilibrado. Por su parte, la segunda cabeza de serie, Aliona Falei, confirmó su condición de aspirante al título con un triunfo sólido ante Alba Rey García, a la que superó por un doble 6-2.

Con esos resultados quedó completado el cuadro de octavos de final, que centrará toda la atención de la jornada de este jueves en las pistas municipales de tenis de Palma del Río.

Una intensa jornada en dobles

En el apartado de dobles, la competición también siguió avanzando y dejó definidos varios billetes para los cuartos de final. Lorena Solar y Meritxell Teixidó superaron a Maddalena Giordano y Min Liu por 6-3 y 6-3, mientras que las primeras cabezas de serie, Tiphanie Lemaitre y Anita Wagner, vencieron a Zoziya Kardava y Anna Kubareva por 6-4 y 6-2.

También lograron el pase Rutuja Bhosale y Fangran Tian, que derrotaron a Celia Cerviño y Valentina Losciale por 6-3 y 6-3. A ellas se sumaron las terceras favoritas, Elena Micic y Belle Thompson, además de la pareja formada por Vaishnavi Adkar y Prarthana Thombare.

El torneo continuará este jueves con la disputa íntegra de los octavos de final del cuadro individual, una ronda que contará con el estreno de varias de las grandes favoritas y que comenzará a perfilar con mayor claridad la lucha por el título en Palma del Río.