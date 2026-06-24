Skateboarding, la disciplina que salió de las calles para arrasar en los Juegos Olímpicos

De las aceras californianas a los podios olímpicos, el skateboarding ha recorrido un camino impensable hace apenas unas décadas y es hoy parte imprescindible de la cultura urbana y los deportes urbanos. Lo que nació como una alternativa terrestre al surf se ha convertido en uno de los deportes más atractivos y seguidos del panorama internacional, sin renunciar del todo a su esencia urbana y rebelde. El skateboarding será, además, una de las ocho disciplinas que se podrán disfrutar en el festival GRAVITEO que tendrá lugar del 17 al 19 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Desde sus inicios y durante años, el skateboarding fue visto como una actividad marginal. Sus practicantes ocupaban plazas, escaleras y parques urbanos en busca de nuevos desafíos, mientras las instituciones deportivas tradicionales observaban el fenómeno con distancia. Sin embargo, el tiempo acabaría demostrando que aquel movimiento aparentemente juvenil escondía mucho más que una moda pasajera.

De California al mundo

Los orígenes del skate se remontan a la California de los años cincuenta, donde un grupo de surfistas comenzó a experimentar con tablas equipadas con ruedas para reproducir sobre el asfalto las sensaciones que encontraban en el mar. Aquel "surf de acera" pronto atrajo a miles de jóvenes y sentó las bases de una cultura propia.

La verdadera revolución llegó en la década de 1970. La aparición de las ruedas de poliuretano mejoró notablemente el control y la estabilidad de las tablas, permitiendo un desarrollo técnico sin precedentes. Al mismo tiempo, grupos de skaters comenzaron a explorar espacios urbanos y piscinas vacías para realizar maniobras cada vez más arriesgadas y creativas. El skateboarding dejó entonces de ser un simple pasatiempo para convertirse en una forma de expresión.

Ligado a la cultura urbana

Su crecimiento estuvo estrechamente ligado a la cultura urbana. La música punk, el hip hop, la moda callejera y el arte urbano encontraron en el skate un aliado natural. Más que un deporte, representaba una manera de entender la ciudad: cualquier escalera, barandilla o bordillo podía transformarse en un escenario para la creatividad.

Durante los años ochenta y noventa, la disciplina dio un salto hacia la profesionalización. Surgieron competiciones internacionales, marcas especializadas y figuras capaces de convertirse en referentes globales. Las exhibiciones multitudinarias y los eventos de deportes extremos acercaron el skateboarding al gran público, mientras los videojuegos contribuyeron a popularizarlo entre nuevas generaciones.

El brasilero Augusto Akio compite en la final de Skateboarding Park masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. / Kiko Huesca / EFE

A medida que aumentaba su presencia mediática, también crecía su reconocimiento institucional. Federaciones nacionales e internacionales comenzaron a organizar circuitos profesionales y sistemas de clasificación. Lo que durante décadas había sido una actividad asociada a la contracultura empezaba a consolidarse como un deporte de alto rendimiento.

Inclusión olímpica

El punto de inflexión definitivo llegó en 2016, cuando el Comité Olímpico Internacional anunció la incorporación del skateboarding al programa de los Juegos Olímpicos. Su debut se produjo en Tokio 2020, celebrados finalmente en 2021 debido a la pandemia. La decisión buscaba acercar el olimpismo a las nuevas generaciones y conectar con disciplinas nacidas fuera de los esquemas deportivos tradicionales.

El resultado superó las expectativas. Las pruebas de street y park ofrecieron algunas de las imágenes más espectaculares de los Juegos. Jóvenes atletas de todo el mundo demostraron que el skateboarding combinaba dificultad técnica, creatividad y espectáculo en dosis difíciles de igualar. Tras ello, la consolidación continuó en la siguiente cita olímpica, en París 2024, donde el skate confirmó que había llegado para quedarse. La disciplina aportó diversidad, juventud y una conexión directa con la cultura contemporánea que pocas modalidades deportivas pueden ofrecer.

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El debate que amenaza los valores

Sin embargo, el éxito olímpico no ha estado exento de debate. Algunos sectores de la comunidad skater consideran que la institucionalización y la comercialización pueden amenazar los valores que dieron origen a esta cultura. Otros, en cambio, defienden que el reconocimiento internacional ha permitido construir más instalaciones, aumentar la participación femenina y ofrecer oportunidades profesionales a miles de deportistas. Sea como sea, el skateboarding es una de las disciplinas en auge ahora mismo en el ecosistema de los deportes urbanos y formará parte de Graviteo el próximo mes de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la celebración del Campeonato de España de las modalidades Street y Vert.