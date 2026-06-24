Pozoblanco reunirá a Harris, Rodesch, Grenier e Ivan Ivanov en un Challenger de gran nivel

El Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado 2026 ya calienta motores con una nómina de inscritos que vuelve a situar al torneo cordobés entre las citas más atractivas del verano en el circuito Challenger. La prueba, encuadrada en la categoría ATP Challenger 75, alcanzará del 12 al 19 de julio su 31ª edición con un cartel de gran nivel en el que figuran jugadores contrastados, nombres ya conocidos por la afición pozoalbense y algunas de las promesas con más proyección del tenis internacional.

Entre los grandes referentes del cuadro destacan el británico Billy Harris y el luxemburgués Chris Rodesch, que repiten como los dos mejores inscritos por segundo año consecutivo. Junto a ellos sobresalen también nombres muy reconocibles para el público de Pozoblanco, como el del francés Hugo Grenier, campeón del torneo en la edición de 2023, o el del argentino Juan Pablo Ficovich, finalista en aquella misma cita.

El nivel competitivo del torneo se verá reforzado además por la presencia de jugadores como el francés Luka Pavlovic, los británicos Felix Gill y Oliver Crawford —este último semifinalista el pasado año en tierras cordobesas—, todos ellos candidatos a pelear por un título que en la última edición conquistó el madrileño Dani Mérida, en un torneo que también contó con la participación de Rafa Jódar.

Juan Pablo Ficovich, durante un encuentro. / CÓRDOBA

Nombres destacados

Otro de los nombres destacados del cartel será el del francés Dan Added, un jugador con una relación especial con el torneo. Hace dos años hizo historia en Pozoblanco al conquistar el título de dobles junto a su compatriota Arthur Reymond, convirtiéndose en el primer tenista que repetía triunfo en esta modalidad bajo el amparo de la ATP, ya que anteriormente ya había ganado en 2022 junto a Albano Olivetti. Habitual del Memorial Fabián Dorado desde entonces, Added ha firmado siempre actuaciones destacadas en la localidad, aunque en individuales sus mejores resultados se han quedado en los cuartos de final.

Uno de los focos más potentes de esta edición estará en la juventud. Entre los talentos emergentes que acudirán a Pozoblanco sobresale el búlgaro Ivan Ivanov, considerado una de las grandes joyas del tenis mundial y número uno del ranking júnior en 2025. A sus 17 años, el jugador que se entrena en la Rafa Nadal Academy ya ha dejado huella en el circuito de formación tras conquistar el pasado año los títulos júnior de Wimbledon y del US Open, además de alcanzar las semifinales en Roland Garros.

Junto a él también estarán otros jóvenes de enorme proyección como el colombiano Miguel Tobón, una de las figuras más prometedoras del tenis sudamericano, el chino Yi Zhou o el francés Antoine Ghibaudo, que llega además con rodaje competitivo reciente tras participar esta semana en el ATP 250 de Mallorca.

Jugadores con presencia en la previa de Wimbledon

La nómina de inscritos se completa con otros nombres de interés, como el jordano Abdullah Shelbayh, otro de los jugadores llamados a captar la atención en Pozoblanco. El torneo cordobés volverá así a ofrecer una combinación atractiva entre experiencia, talento consolidado y nuevas generaciones, en una edición que apunta a mantener el prestigio de una prueba ya clásica dentro del calendario estival.

Además, varios de los tenistas inscritos tienen previsto competir previamente en el cuadro final de Wimbledon, cuyo sorteo se celebra este viernes en Londres, lo que da aún más dimensión al nivel de una cita que volverá a convertir a Pozoblanco en uno de los centros del tenis internacional durante una semana.

Lista de inscritos del Open Ciudad de Pozoblanco 2026