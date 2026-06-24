El Coto ultima el relevo en la gerencia: Pastor Planelles apunta a ser el sustituto de Alfredo Gálvez

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada. La marcha de su gerente, Alfredo Gálvez, obligaba a la entidad que preside Rafael Blanco a buscar un sustituto. Todo parece indicar que el elegido es el sevillano Pastor Planelles.

Según ha avanzado Víctor Navarro, de El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial de este periódico, y ha confirmado este diario, las negociaciones se encuentran muy avanzadas, por lo que en unos días podría anunciar el club la llegada del nuevo responsable de la gestión en el día a día del club.

Planelles es un histórico del baloncesto sevillano, habituado a trabajar en los despachos y en los banquillos de los clubes a los que ha estado vinculado.

Pastor Planelles, en una comparecencia ante la prensa. / CÓRDOBA

Una trayectoria de 20 años en el primer equipo de Sevilla

Su etapa más conocida en un club de la ACB la pasó en el Caja San Fernando, posteriormente denominado Baloncesto Sevilla y Real Betis, hasta su desaparición hace un año, entonces al no admitir la ACB su inscripción en la máxima categoría tras lograr el ascenso deportivo desde la LEB Oro –ahora llamada Primera FEB-.

Planelles entró en el Caja San Fernando en el 2005 y se mantuvo en la entidad hispalense hasta hace un año. Ejerció durante 18 temporadas como director de cantera en una etapa en la que llegaron al primer equipo de ACB jugadores como Porzingis, Satoranksy o Radicevic.

También trabajó en el Caja San Fernando con entrenadores del prestigio de Joan Plaza, Aíto García Reneses, Luis Casimiro o Zan Tabak. Durante la pasada temporada ejerció durante cinco meses como técnico del Gines de la N1 Nacional.

Habituado a trabajar en un equipo profesional

El Coto busca, con la incorporación de una persona del perfil de Planelles, disponer de una persona habituada a trabajar en un equipo de la ACB o de la Primera FEB, por lo que sabe lo que conlleva.

De esta forma continuaría en la línea de la contratación de un técnico como Gonzalo Rodríguez, con una larga presencia en equipos de la máxima categoría nacional antes de la llegada a Córdoba.

Mientras, la entidad continúa en la confección de la plantilla de la próxima campaña. Paco Zafra y Enrique Garrido, los dos responsables de la dirección deportiva, se encuentran trabajando con numerosos jugadores, del equipo del último ascenso y nuevos que llegarían para reforzarla.

La nueva plantilla

El base cordobés Gonzalo Orozco es el único jugador confirmado hasta el momento. El ala-pívot Fernando Bello también podría seguir. No continuarán el pívot Kevin Schutte, al fichar por el Baloncesto Valladolid de Segunda FEB, y el escolta Ja’ Monta Black, rumbo a Alemania.

Igualmente se han producido cambios en el cuerpo técnico. La marcha del cordobés Nacho Pastor al banquillo del Algeciras de Segunda FEB ha dejado libre el puesto de segundo entrenador. Durante las próximos días seguirán produciéndose novedades en el Coto Córdoba 26-27.