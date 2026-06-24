El Coto Córdoba confirma la llegada de Pastor Planelles para que ocupe el puesto de director general

El Coto Córdoba CB sigue dando pasos firmes en la construcción de su nuevo proyecto y ya ha reforzado una de las parcelas clave de la entidad. El club blanquiverde ha confirmado la incorporación de Pastor Planelles como nuevo director general, un movimiento estratégico con el que busca fortalecer su estructura en una temporada marcada por el estreno en una nueva categoría y por la necesidad de consolidar un crecimiento sostenido. De esta forma se ha confirmado la noticia que en la mañana de este jueves habían avanzado Diario CÓRDOBA y El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial de este periódico.

La llegada de Planelles supone la entrada de un perfil con experiencia, conocimiento del baloncesto profesional y una visión amplia sobre lo que debe ser una entidad moderna y competitiva. Su aterrizaje en Córdoba responde no solo al reto deportivo inmediato, sino también a la voluntad del club de seguir construyendo una base sólida a medio y largo plazo.

El nuevo director general asume el cargo con ambición y con la convicción de incorporarse a un proyecto con recorrido. Planelles entiende que el reto inmediato pasa por asegurar la permanencia en la categoría, pero también por fortalecer la estructura interna del club y consolidar una cultura sólida en todos los departamentos que forman parte de una entidad profesional.

Un salto de calidad en la mejora de la estructura del club

Su discurso se mueve, de hecho, más allá del resultado inmediato. La intención es ayudar al crecimiento integral del club, tanto desde el punto de vista organizativo como humano y deportivo. En esa línea, considera esencial disfrutar del proceso, contribuir al desarrollo de los jugadores y seguir impulsando el crecimiento del baloncesto en un entorno como el cordobés.

Planelles llega con la idea de sumar herramientas a una base que ya considera bien orientada. Cree que puede aportar experiencia, contactos, filosofía y conocimiento para reforzar una identidad de club que entiende ya marcada, pero todavía en plena construcción. Su intención, según transmite, es añadir valor desde el trabajo diario y desde una manera de entender el baloncesto ligada al compromiso y la constancia.

También subraya que uno de los factores que más peso tuvo en su decisión fue la energía percibida en las reuniones previas a su incorporación. La ilusión, la ambición y la claridad con la que la directiva le trasladó la idea de club fueron elementos decisivos para dar el paso y sumarse al proyecto.

Plantilla del Coto Córdoba que ascendió a la Primera FEB en la temporada 25-26. / Manuel Murillo

La importancia de la situación de Córdoba en el baloncesto andaluz

Además, el propio entorno ha sido un aspecto importante en su elección. Córdoba aparece para él como una ciudad con calidad de vida, tradición en el baloncesto base y margen evidente para seguir creciendo en el ámbito profesional. En ese contexto, el nuevo director general entiende que este puede ser un momento importante para impulsar una estructura que aspire a consolidarse en el tiempo.

En el plano deportivo, Planelles explica que el trabajo ya está en marcha. El cuerpo técnico mantiene buena parte de su estructura de cursos anteriores y la confección de la plantilla continúa avanzando en un mercado todavía muy abierto. El club ya ha cerrado renovaciones, tiene perfiles definidos y sigue explorando opciones para construir un equipo competitivo.

La formación de un bloque reconocible

La idea, según transmite, no es solo reunir talento, sino formar un bloque equilibrado, reconocible y alineado con los valores del club. La intención del Coto Córdoba pasa por proyectar un equipo ilusionante, competitivo y fiel a una identidad construida desde el trabajo colectivo, la pasión por el baloncesto y una manera determinada de entender el crecimiento.

La llegada de Pastor Planelles refuerza así una fase importante del club. El Coto Córdoba no solo quiere competir en su nueva categoría, sino también dar un salto organizativo que le permita sostener su evolución. El camino acaba de empezar, pero la entidad blanquiverde sigue dando pasos para recorrerlo con ambición y estructura.