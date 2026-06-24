El Ciudad de Lucena ya conoce su destino en Segunda RFEF

El Ciudad de Lucena ya sabe cuál será el escenario de su estreno en Segunda RFEF. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado la composición del Grupo 4 para la temporada 2026-2027, una categoría que reunirá a equipos de Andalucía, Extremadura, Canarias y Melilla y que pondrá a prueba desde el primer momento las aspiraciones del conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos. Tras lograr el ascenso desde Tercera RFEF, los celestes afrontan ahora el mayor reto de su historia reciente: consolidarse en una competición donde conviven históricos del fútbol español, filiales de clubes de Primera División y proyectos acostumbrados a pelear por objetivos ambiciosos.

Para los de Antonio Jesús Cobos, el ascenso supone dar un salto a una categoría completamente diferente a la Tercera RFEF. El nivel competitivo aumenta, los desplazamientos se multiplican y los rivales presentan plantillas confeccionadas para objetivos mucho más ambiciosos que la simple permanencia.

Históricos con pasado profesional

Si hay un nombre que sobresale en la composición del grupo es el Recreativo de Huelva. El Decano del fútbol español será uno de los grandes atractivos de la categoría y uno de los rivales más mediáticos a los que se enfrentará el Ciudad de Lucena.

Junto al conjunto onubense aparecen otros clubes con una importante tradición dentro del fútbol nacional como el CD Badajoz, el Xerez CD o el Linares Deportivo. Entidades que durante años han competido en categorías superiores y que mantienen estructuras, aficiones y exigencias propias de proyectos llamados a pelear por objetivos ambiciosos.

Partido de ascenso a Segunda Federación de Ciudad de Lucena contra el Tomares. / Manuel Murillo

Cuatro recién descendidos

La dificultad del grupo aumenta todavía más con la presencia de varios equipos procedentes de Primera Federación. Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Marbella FC y Atlético Sanluqueño llegan tras perder la categoría y partirán con el objetivo de regresar cuanto antes al tercer escalón del fútbol español.

Especialmente llamativos son los casos de los filiales de Betis y Sevilla. Ambos cuentan con algunas de las mejores canteras del país y acostumbran a reunir a jugadores destinados a competir en el fútbol profesional. Su presencia convierte al Grupo IV en uno de los más exigentes de toda la Segunda RFEF.

Los nuevos proyectos andaluces

El Ciudad de Lucena también compartirá grupo con varios equipos que representan el crecimiento reciente del fútbol andaluz. Es el caso del Atlético Central y del CP Mijas Las Lagunas, dos entidades que continúan ganando protagonismo dentro del panorama regional.

Junto a ellos, el propio conjunto lucentino intentará seguir escribiendo una de las páginas más importantes de su historia reciente después de conseguir el ascenso desde Tercera RFEF.

Extremadura y el reto canario

La representación extremeña correrá a cargo del CD Badajoz y del CD Don Benito, dos clubes con experiencia en categorías nacionales y que siempre se caracterizan por su competitividad. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de la temporada será la presencia de cuatro equipos canarios. CD Atlético Paso, CD Tenerife B, UD Tamaraceite y UD Las Palmas Atlético obligarán al Ciudad de Lucena a afrontar varios desplazamientos de gran complejidad logística a lo largo del curso.

Especialmente significativos serán los enfrentamientos ante los filiales de Tenerife y Las Palmas, dos de las canteras más importantes del fútbol español.

El reto de consolidarse

Más allá de los nombres propios, la composición del Grupo IV deja una conclusión evidente: la permanencia volverá a ser un objetivo de enorme dificultad para cualquier recién ascendido. El Ciudad de Lucena llega respaldado por una magnífica temporada en Tercera RFEF y por un proyecto que mantiene la estabilidad con Antonio Jesús Cobos al frente. Sin embargo, la categoría exigirá dar un paso adelante en todos los aspectos.

La experiencia reciente del otro equipo de la provincia, que pasó de ascender como campeón a descender apenas un año después, sirve como recordatorio de la dureza de una competición en la que cada punto cuesta mucho más que en categorías inferiores. Con históricos, filiales de primer nivel, equipos consolidados y desplazamientos de gran complejidad, el Ciudad de Lucena ya conoce el escenario en el que debutará la próxima temporada. El salto desde Tercera RFEF será exigente, pero también representa una oportunidad para que el club lucentino continúe creciendo y se consolide dentro del fútbol nacional. La cuenta atrás para su estreno en Segunda RFEF ya ha comenzado.