Toni Malla: “La próxima temporada será la más complicada de los últimos años en la Asobal”

-Háganos un análisis de la temporada desde su llegada al banquillo, en el parón entre el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda, y de lo que cree que pasó en la mitad inicial de la campaña.

-De la primera vuelta puedo hablar poco, lo que sí puedo hablar es externamente de lo que vi. El primer tercio de la temporada fue bueno, pues se consiguieron diez puntos. En la primera vuelta se jugaron ocho partidos en casa contra rivales a los que se puede ganar y en la segunda hemos tenido solo siete partidos en casa y uno de ellos contra el Barca. Eso es muy importante reseñarlo, porque nosotros en casa, en un futuro, tenemos que hacernos fuertes y tenemos que sumar el máximo de puntos posibles. A la vista está que de los partidos que hemos jugado en casa solo hemos perdido uno contra Nava. Los demás los hemos ganado en la segunda vuelta. Cuando llegué, en el segundo tercio de liga, el equipo llevaba sin ganar desde el 15 de noviembre, si no recuerdo mal, con una situación complicada a nivel, sobre todo de competitividad. La gente estaba con muchísima desconfianza y un vestuario que ciertamente necesitaba tener un cambio de aires, yo creo, se llamara Toni Malla o se llamara otro entrenador, esa es mi opinión. Cuando llegué, el análisis fue claro. Al equipo le faltaba recuperar la competitividad, que se recupera en el día a día, trabajando día a día. Nosotros lo que intentamos fue meter el método de trabajo nuestro, ni mejor ni peor, pero intentar que los entrenamientos fueran lo más intensos y lo más transferibles posibles a aquello que queríamos hacer. El segundo punto que vi yo es que el equipo necesitaba mejorar en defensa. Yo sabía que lo que nos iba a dar puntos y la salvación era la defensa. Evidentemente, en cinco meses no se puede establecer todo el modelo de juego, y yo sabía que tenía que morir en algo. ¿En qué morimos? Evidentemente, en reducir el número de transiciones y controlar más el juego posicional. El juego posicional, si lo controlas, bajas las posesiones y eso te hace que tengas menos posibilidades de meter gol. Creo que todo el mundo estará de acuerdo, y los números lo dicen, que hemos reducido una media de cuatro goles a nivel defensivo, los goles que teníamos de la primera vuelta. Eso yo creo que ha sido la clave, sin haber tenido regularidad en la portería. Es verdad, que sobre todo Álvaro de Hita, ha hecho muy buenos partidos y nos ha ayudado mucho, pero es verdad que no hemos tenido una portería regular como nuestros rivales directos por la permanencia. Hay que valorar mucho lo que hemos hecho. No era nada fácil. El calendario era absolutamente complicado. El reto era muy difícil. Había un equipo muy antagónico a lo que es mi modelo de juego. Hemos sido capaces de analizar bien lo que nos hacía falta y lo que nos iba a dar puntos, y lo que nos daba puntos en partidos dominantes, repito, ha sido el modelo defensivo. Es un éxito haber conseguido la permanencia. Tenemos que aprovechar este éxito y este impulso para no cometer los mismos errores de cara al futuro.

Toni Malla, en Puente Genil. / José Saldaña

-¿Cómo va la planificación de la plantilla de la próxima temporada?

-Lo primero, sabiendo que los rivales de la Asobal están subiendo mucho sus presupuestos, nosotros, y eso creo que es una cosa a recalcar y subrayar, vamos a hacer uno de los presupuestos más bajos, probablemente seremos el tercero más bajo. Lo que pensamos, junto con la Dirección Deportiva, es que tenemos que construir un equipo al modelo del entrenador. Nosotros no podemos fichar grandes nombres. Tenemos que fichar jugadores que asimilen lo más rápido posible los conceptos que nosotros queremos en el modelo nuestro. ¿Cuál va a ser nuestro modelo? Un modelo que va a tener una defensa como la que hemos visto en esta segunda vuelta, sólida, con salidas, una defensa que busque generar el error al rival. Necesitamos correr más y tener muy claro lo que hacemos en ataque, un ataque con jugadores de perfil jugón, no tanto con un perfil de lanzadores, sino un equilibrio entre lo que yo entiendo que es el juego posicional de ataque. Lo que hemos intentado es, dentro de lo que sabíamos que iba a funcionar dentro del modelo, renovarlo. Hay jugadores que tenían contrato y hemos mantenido su contrato. Otros jugadores que lo terminaban y teníamos claro desde mi parte que no podían seguir, no porque hubieran hecho un mal trabajo, sino porque no encajaban en lo que yo quería, no van a seguir. Con otros lo hemos intentado pero no ha sido posible porque tienen un caché muy alto, sobre todo los que han venido a última hora. Hay otros que teniendo contrato, a decisión mía, estamos mirando la manera de resolver ese contrato, porque ni para ellos ni para nosotros creo que es bueno tener jugadores que no jueguen. Estamos hablando de siete, ocho o nueve renovaciones, de cinco a ocho bajas y de cuatro o cinco incorporaciones. Es decir, vamos a tener una plantilla de 16 jugadores y vamos a intentar contar con jugadores jóvenes de la zona que nos puedan echar una mano en el día a día. Que si tenemos una lesión, no perdamos la competitividad en los entrenamientos.

-Han subido el Triana y el Puerto Sagunto, ¿cómo ve el nivel de los rivales directos en la zona baja de la tabla?

-Sevilla tiene un equipo para quedar de los cinco primeros con los fichajes que ha hecho. Estamos hablando de los dos hermanos Salinas, también de Chema Márquez, del hijo de Uríos, de una portería con Leo Tercariol, Tito Díaz, Medcef o Freitas. Es un rival que no va a luchar por la permanencia. Puerto Sagunto, que es un equipo muy estable a nivel de presupuesto, esté en Asobal o en Plata, va a mantener, yo creo, el mismo bloque. Había alguna incorporación, que dejé hecha yo, que se va a unir ahora. Va a ser un equipo que va a luchar por la permanencia. En la Asobal veo que los equipos de media tabla para abajo han subido el presupuesto y se están reforzando muy bien, como Aranda, que ha fichado ahora a un jugador que nosotros estuvimos mirando hace unas temporadas, un tío con muchísima calidad. Han fichado a un nórdico que es un muy buen jugador. Mantiene parte de lo que quiere tener y parece que va a fichar a Parera. Estamos hablando de un rival que va a competir contra nosotros por la permanencia que se está reforzando bien. Nava tiene capacidad económica para fichar dos o tres tíos determinantes. Lo que quiero decir con esto es que la parte media baja está aumentando el presupuesto y nosotros vamos a tener el mismo presupuesto, incluso, probablemente, vamos a bajar algo. La próxima temporada se perfila muy complicada. Probablemente, será la más complicada en los últimos años en la Asobal. El aficionado y el socio, lo que no puede pensar, es que este equipo es como el de hace cinco o seis años atrás, que ha peleado por estar dentro de los ocho primeros. Nosotros tenemos que ser humildes. Confío mucho en mi equipo, mucho, y sé que con el trabajo colectivo podemos meternos en una zona tranquila, para que en el 2028, con el equipo asentado y trabajado con dos piezas, entonces sí podamos luchar por estar entre los ocho primeros. Pero tenemos que ser realistas. La temporada que viene va a ser muy dura, hay equipos con muchísimo más presupuesto que nosotros, y nosotros, al final, somos un pueblo de 30.000 habitantes. Lo que quiero hacer entender al aficionado es que, ilusión máxima, vamos a tener un equipo que va a pelear, que lo va a dejar todo en la pista, que va a luchar por su pueblo, pero que esto va a ser igual que esta temporada, seguro. Nos estamos convirtiendo en el Cangas de Andalucía, tenemos que valorar eso. Hay que valorar que estamos en la élite. Mi intención es no llegar a la última jornada para salvar la categoría, evidentemente, pero vamos a sufrir, hay que ser realistas.

Toni Malla, durante un encuentro. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

-¿Cómo son los dos fichajes ya anunciados?

-Sobre el portero Matej Asanin, bueno, yo siempre he construido las plantillas con portero, pivote y central. No queríamos sorpresas y sabemos que Asanin es una realidad. Es un portero de la selección croata y que ha jugado en grandes equipos europeos, es una realidad. Asanin nos garantiza regularidad en la portería. Nos garantiza que el jugador rival, cuando lo vea, diga, este es un gran portero. Tenemos a Álvaro de Hita, que va a seguir con nosotros un año más. Creo que con Álvaro y Matej tenemos una portería muy buena o de las mejores de la Asobal, partiendo de la base que queremos defender y que nuestro baluarte va a ser la defensa. Sobre Quim Rocas, quiero decir que tenemos que buscar en el mercado ese tipo de jugador. Primero, que un equipo como el Granollers confíe en nosotros para formar un jugador tiene que ser motivo de orgullo, porque dice que trabajamos bien. Quim es un grandísimo jugador que nos va a aportar verticalidad, el gol sencillo, el uno contra uno, el juego con el pivote fácil. Además, nos va a generar velocidad en las transiciones. Tendrá que adaptarse al pueblo, viene de una ciudad grande, como es Barcelona, pero estoy convencido de que en octubre estará adaptado y dándonos muchas cosas. Tendremos un central como Pablo Simonet, que controla los timings, y tenemos un central como Quim Rocas, que es un jugador determinante en su verticalidad. Y Dani Serrano, que puede jugar en cualquier sitio. Es un jugador que nos genera versatilidad en la primera línea. Puede jugar de lateral derecho, lateral izquierdo, que cuando juega con Pablo Simonet, el balón vuela. Si juega, podemos incluso jugar con tres centrales. Hemos decidido fichar a Quim por eso también. La gente va ver un balonmano bonito, Quim, Dani y Pablo no los van a dar. Estoy muy contento con esas dos incorporaciones.

-¿Qué perfil van a tener los otros fichajes?

-Uno va a tener un perfil defensivo, porque consideramos que necesitamos centímetros. Saldrá el nombre pronto. Es un tío consagrado en la Liga, y estamos cerrando la incorporación de un segunda línea más, a la derecha, por la retirada de José Cuenca, y veremos, según el presupuesto, si podemos incorporar un jugador más. Si lo conseguimos, va a quedar una plantilla de 17, que eso sería maravilloso para mí. Si no se consigue, iremos con el planteamiento inicial de 16 jugadores.

-¿Cuándo empezará la pretemporada?

-Pues el 27 de julio, porque nos vamos a ir a seis semanas. Tenemos amistosos más o menos confirmados. Iremos a Portugal como cada año, porque creo que es bueno jugar con equipos que no son de la propia liga. Luego haremos algún amistoso entre semana con equipos de menos categoría como Málaga o Antequera. Luego vamos a ir a jugar contra Cuenca y Ciudad Real, fuera. Y luego está la Copa Andalucía, que este año el formato cambia. Primero se juegan semifinales en San Fernando y luego la final en Palma del Río. Aquí en casa jugaremos pocos partidos en pretemporada porque hace mucho calor. Vamos a intentar ir a pabellones donde haya cierta climatización. La pretemporada será determinante para el futuro del equipo, porque ahora sí ya vamos a poder instaurar muchas cosas de las que tenemos que instaurar. Tengo ganas de empezar, la verdad, el día 27 de julio, muchas ganas. Me gustaría, para acabar, decir tres cosas. Gracias a la afición y al pueblo, porque me han tratado como uno más. Desde el primer momento que llegué, se me han abierto las puertas de todo. Tengo que agradecer a la gente que me encontraba por la calle, que en los momentos más difíciles, sobre todo tras el partido que perdimos contra Nava, recibí muchísimos mensajes de ánimo. Gracias a la afición y a la Legión Pontana. Tenemos una afición top. A pesar de todos los problemas de horarios, la gente nos ha apoyado en los partidos complicados. Los puntos ante Aranda, Torrelavega o Alicante los ganamos, en mucha parte gracias a ellos, esa es la realidad, porque la gente apretó. Espero que el año que viene la gente se identifique con el equipo, que cuando en defensa peguen dos hostias, perdón por la palabra, la gente esté con el equipo. Lo segundo, agradecer al club la paciencia. No es fácil, cuando el equipo va perdiendo, con un entrenador nuevo, muy distinto a Paco, ni mejor ni peor, distinto, tener paciencia. Y lo tercero, que vamos a bajar el presupuesto, de que pese a que en la Asobal cada vez hay más capitales grandes, nosotros somos un pueblo de 30.000 habitantes. Nosotros, ganaremos o perderemos, pero estoy convencido de que el equipo a la gente le va a gustar, la manera de entrenar, la cercanía que va a tener con el aficionado, que es una cosa que tenemos que mejorar. Esto es un pueblo, una familia, y los jugadores que vienen aquí lo tienen que entender. Es un proyecto, no de un año, me han firmado hasta el 2028, y mi ilusión, son palabras grandes, sería estar en 2028 cerca de Europa, luchando por la Copa del Rey o por la Liga, esa sería mi ilusión y la ilusión no nos la pueden quitar.