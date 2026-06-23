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Fútbol

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en seis mundiales

El astro luso anotó el primer gol de su selección en el partido ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo celebra un gol con su selección.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con su selección. / EFE

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EFE

Houston (EEUU)

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su gol del momentáneo 2-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis mundiales distintos. Cristiano, titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez, firmó el 1-0 al rematar un centro de Joao Cancelo a los seis minutos.

El portugués, de 41 años, marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Qatar 2022 y, ahora, uno en la Copa del Mundo de 2026.

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