Atletismo
La villafranqueña Lucía Japón rompe otra barrera al proclamarse campeona andaluza sub 23 con solo 13 años
La atleta de Villafranca del Sierra Norte gana el oro con 1,72 metros y bate además el récord andaluz sub 16 de altura, una marca que llevaba vigente desde 2009
La atleta villafranqueña Lucía Japón (Sierra Norte Villafranca) ha vuelto a firmar una gesta. En esta ocasión se ha proclamado campeona de Andalucía sub 23 con 13 años y 7 meses, es decir que ha ganado en una categoría en la que participan deportistas nueve años mayores que ella.
La promesa cordobesa ganó con una marca de 1,72 metros que le permitió batir el récord andaluz de la categoría sub 16. El tope que superó llevaba vigente desde el 2009, hace 17 años.
Japón viene de ganar el oro en el Campeonato de España sub 16, entonces con un salto de 1,67 metros. Ahora ha vuelto a demostrar que es una atleta a seguir en las próximas temporadas, pues todavía es cadete de primer año.
Una atleta en plena progresión
La actuación vuelve a colocar a la atleta de Villafranca en el centro de todas las miradas. Su progresión está siendo tan precoz como impactante y cada competición refuerza la sensación de estar ante una deportista diferente, con capacidad para competir y ganar muy por encima de su edad.
Su nuevo éxito en el campeonato andaluz sub 23 confirma que no solo domina entre las mejores de su generación, sino que también es capaz de imponerse en categorías superiores con una naturalidad sorprendente. El atletismo cordobés tiene en Lucía Japón una de sus joyas más brillantes y una deportista a seguir muy de cerca en las próximas temporadas.
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Noche Blanca del Flamenco 2026: Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
- Dani Martín cumple en Córdoba 25 años de entrega total
- La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
- Del recuerdo de Fosforito al rock garrapatero: Córdoba se rompe la camisa en una Noche Blanca del Flamenco de homenajes, calor y hondura
- Antonio Amil, dueño de Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano en Córdoba
- Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia
- La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»