La villafranqueña Lucía Japón rompe otra barrera al proclamarse campeona andaluza sub 23 con solo 13 años

La atleta villafranqueña Lucía Japón (Sierra Norte Villafranca) ha vuelto a firmar una gesta. En esta ocasión se ha proclamado campeona de Andalucía sub 23 con 13 años y 7 meses, es decir que ha ganado en una categoría en la que participan deportistas nueve años mayores que ella.

La promesa cordobesa ganó con una marca de 1,72 metros que le permitió batir el récord andaluz de la categoría sub 16. El tope que superó llevaba vigente desde el 2009, hace 17 años.

Japón viene de ganar el oro en el Campeonato de España sub 16, entonces con un salto de 1,67 metros. Ahora ha vuelto a demostrar que es una atleta a seguir en las próximas temporadas, pues todavía es cadete de primer año.

Lucía Japón ejecuta un salto. / CÓRDOBA

Una atleta en plena progresión

La actuación vuelve a colocar a la atleta de Villafranca en el centro de todas las miradas. Su progresión está siendo tan precoz como impactante y cada competición refuerza la sensación de estar ante una deportista diferente, con capacidad para competir y ganar muy por encima de su edad.

Su nuevo éxito en el campeonato andaluz sub 23 confirma que no solo domina entre las mejores de su generación, sino que también es capaz de imponerse en categorías superiores con una naturalidad sorprendente. El atletismo cordobés tiene en Lucía Japón una de sus joyas más brillantes y una deportista a seguir muy de cerca en las próximas temporadas.