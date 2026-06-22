El Navial logra en infantiles su segundo título andaluz consecutivo

El club Navial sigue cosechando éxitos en la temporada de verano de natación. Ahora se ha proclamado campeón de Andalucía infantil, su segundo título seguido a este nivel, ya que en la semana anterior ganó el campeonato andaluz alevín.

La entidad cordobesa lideró en Cádiz el medallero con una impresionante cosecha de 46 preseas (25 de oro, 10 de plata y 11 de bronce). La clasificación conjunta la dominó con 2.061,5 puntos, por lo que superó por más de 900 al segundo, el Mairena (1.127,5). También se proclamó campeón en las categorías masculina y femenina.

Un cuarteto medallista del Navial. / CÓRDOBA

Los nadadores más destacados

Por la entidad de Vista Alegre destacó Ernesto Torrico al vencer en 200 braza con un tiempo de 2.26.92 que le permitió llevarse el premio a la mejor masculina de 14 años. Más oros individuales ganaron Pablo Millán (50 y 100 espalda y 100 libres), Rafael Carrillo (200 libres), Rafael Rojas (1.500 libres), Rafael Seijo (400 y 800 libres), Alejandra Gamboa (200 braza y 200 y 400 estilos), Lucía Puertas (50, 100 y 200 libres), Macarena López (1.500 libres y 400 estilos) y Vera Santos (800 libres).

También subieron al podio Pablo Villatoro, Manuel Carrasco, Adriana Mellado e Inmacula Amate. Igualmente ganaron medallas Álvaro Lloris (Natación Córdoba) y Laura Sánchez (CN Montilla). También participaron los clubes Palma del Río, Montoro, Villarrense y Baena.