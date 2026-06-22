Lamine emula a Pelé y España recupera "su ritmo infernal"

Las aguas vuelven a su cauce en el Baylor School de Chattanooga, campamento base de la selección española en Estados Unidos que abandonará el próximo miércoles para viajar a Guadalajara, México, donde iniciará un trayecto desconocido que debería acabar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo 19 de julio. Después de una goleada ante Arabia que hace olvidar las críticas del primer día ante Cabo Verde, que escocieron notablemente a los jugadores, este lunes se celebra la tradicional comida con los medios de comunicación que cubren la información diaria de la selección. Otra rutina implantada por Luis de la Fuente para normalizar un ambiente que vuelve a ser de ilusión y optimismo tras la solvente victoria ante los saudíes del domingo.

Lamine y Pelé

La reaparición en el once de Lamine Yamal y los acertados retoques tácticos del seleccionador permitieron ver a una España más reconocible con llegadas por fuera y un juego avasallador. El técnico rival, el griego Georgios Donis fue categórico a la finalización del encuentro: "El ritmo de España fue infernal. Planteamos un 5-4-1 para frenar las bandas en bloque bajo. A España no se le puede jugar con 4-4-2 por los extremos y laterales que tiene".

Las bandas volvieron a lucir con Lamine Yamal y Pedro Porro por la derecha y Cucurella y Baena entrando por la izquierda con Olmo asociándose por dentro. Lamine se mostró exultante con su debut: "Ha salido como queríamos. Contra Cabo Verde no fuimos nosotros, pero estamos aquí, ya hemos llegado. Siempre he soñado con estar aquí. Es muy especial y poder marcar es un sueño. El pasado Mundial lo vi estando en clase". El azulgrana marcó en su primer partido como titular en un Mundial y lo hizo con 18 años y 343 días, aunque no pudo batir el récord de su amigo Gavi, que marcó en el pasado Mundial con 18 años y 110 días. Aún así, el de Rocafonda se convertía en el primer jugador junto a Pelé en marcar el primer gol de un partido del Mundial con 18 años o menos.

Todas las miradas estaban puestas en Lamine, del que el seleccionador rival comentó: "Todo el mundo sabe la calidad y lo desequilibrante que es Lamine Yamal. Uno de los que más desequilibrio genera en el mundo. España no es la misma sin o con Lamine y Nico. Es algo que ve todo el mundo". De la Fuente optó por reservarle tras el descanso aprovechando que el partido estaba resuelto: "Lamine estaba para jugar más, lo hubiera hecho de ser otro resultado. Ha acabado muy contento, como Nico. Obviamente, había que ver cómo se desarrollaba el encuentro, pero hoy era un paso importante para lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas".

Oyarzabal, "impecable"

El otro nombre propio del encuentro es el de Mikel Oyarzabal, elegido mejor jugador del partido. De no tocar un balón en la primera media hora ante Cabo Verde pasaba a dar una asistencia y marcar dos goles ante Arabia en los primeros 24 minutos. El mismísimo Thierry Henry se deshacía en elogios hacia el donostiarra: "Oyarzabal ha estado sobresaliente. Dos goles en menos de diez minutos en la Copa del Mundo es impecable. Lo noté en sus movimientos. Sigue encontrando espacios donde los defensores esperan que esté. Llega a las zonas correctas en el momento correcto. Cada vez que España ataca, Oyarzabal parece el jugador con más posibilidades de marcar, mientras que Yamal es el que tiene más posibilidades de crear algo especial. Esa es la diferencia entre los buenos y los grandes jugadores. Los grandes castigan los errores de inmediato y hacen que el partido parezca fácil. Con un 3-0 antes del descanso, España no solo gana el partido: manda un mensaje al resto del mundo".

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El resto de selecciones favoritas siguió con atención el encuentro de los campeones de Europa, entre ellos el argentino Lionel Scaloni que confesó que "vimos el partido en el gimnasio del entrenamiento. No me sorprende que España haya ganado así, la verdad. En el primer partido ya no mereció empatar. Empató ante Cabo Verde porque el fútbol tiene esas cosas, y si hay que empatar, que sea de esa manera, con muchísimos tiros al arco. Me parece que es una selección que tiene buena salud, que ha demostrado que está bien y sin duda estará en la pelea final".