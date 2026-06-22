Kárate
El Kimé brilla en Tarragona con cinco medallas en el Campeonato de España de clubes
La entidad cordobesa firma una sobresaliente actuación en la gran cita nacional de karate al conquistar dos oros, una plata y dos bronces ante más de un millar de deportistas
El Club Kimé volvió a confirmar su excelente nivel competitivo en el panorama nacional al firmar una brillante actuación en el Campeonato de España de Karate de Clubes, celebrado del 18 al 20 de junio en el Palau d'Esports Anella Mediterrània de Tarragona. La cita reunió a más de un millar de deportistas procedentes de toda España y dejó un balance muy positivo para la expedición cordobesa, que regresó con un total de cinco medallas: dos de oro, una de plata y dos de bronce.
La primera gran alegría llegó en la jornada inaugural gracias a Israel Calzadilla, que volvió a demostrar su enorme calidad en la modalidad de pruebas técnicas. El karateca del Club Kimé se proclamó campeón de España y añadió así un nuevo éxito a un palmarés cada vez más destacado. Además, Calzadilla también alcanzó la final de kata por equipos formando parte del Olympic Marbella, donde logró una valiosa medalla de plata, redondeando una participación sobresaliente.
El oro del equipo alevín
La jornada del sábado dejó otro de los grandes momentos del campeonato para el club cordobés. El equipo alevín se proclamó campeón de España tras completar una competición impecable. El conjunto estuvo formado por Iván Fernández, Pablo Losada, Ángela Zamora y Marta García, competidora cedida por el Club Shotokan Villoslada. Los cuatro firmaron un torneo de enorme nivel y, pese a su juventud, subieron a lo más alto del podio para colgarse una merecida medalla de oro.
Las medallas de bronce llegaron gracias al gran rendimiento de los equipos juvenil e infantil, ambos construidos en colaboración con el Club Shotokan Villoslada. En categoría juvenil, Daniel Pastor, Lucía Losad y Gonzalo Medina unieron fuerzas con Natalia Trujillo, Miguel Ángel Cobos y Julio Palacios, del club prieguense, para completar una actuación muy sólida. Tras superar varias rondas de gran exigencia, el equipo se quedó a las puertas de la final, cayendo por la mínima, pero logró subir al podio con una meritoria tercera posición.
Por su parte, en la categoría infantil por equipos, Álvaro Trujillo fue el representante del Club Kimé dentro de una formación del Shotokan Villoslada completada por Juan Villegas, alumno del maestro Iván Martí, y por Aris Diakabou y Carla García, alumnos de Ángel Villoslada. Entre todos firmaron una gran competición que terminó con una nueva medalla de bronce para el karate cordobés.
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