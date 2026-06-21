El tirachinas como deporte, de la travesura a la pasión: Pedroche acoge el Campeonato de España

En los 60, en los 70, en los 80 incluso, para un niño tener un tirachinas (o tiraera) era casi una obligación. No había tarea más placentera para un abuelo que elegir una buena horquilla de olivo o avellano para regalarle a su nieto. Y recortarle un trozo de cuero flexible para hacer la zapatilla. Para el nieto quedaba la tarea de buscar las gomas, de recámara de bicicleta (las rojas mejor que las negras) o la versión Premium: las utilizadas para inocular el suero.

El Campeonato de España de tirachinas, en imágenes / Maribel Pastor Gómez

Aquel artefacto, arma leve e imaginaria, servía tanto para travesuras al intentar abatir gorriones callejeros, como para las competiciones de pandilla, con la fila consabida de latas o botellines de cerveza sobre la pared, soñando ser pistoleros del salvaje Oeste. Aquel que ganaba o cobraba la presa era alabado casi como héroe inmortal. Y su mayor trofeo eran los bolsillos rotos por los chinatos guardados para arsenal instantáneo.

Un tirador del Pistoleros de Pedroche, en acción. / MARIBEL PASTOR

Pedroche, sede del Campeonato de España de Tirachinas Deportivo

Hoy, aquella habilidad y entretenimiento de las tardes se está convirtiendo en una nueva modalidad deportiva. Modalidad en auge, espectacular, inclusiva y abierta a todos. Y el mejor escaparate lo tenemos este fin de semana en Pedroche. Allí se celebra este viernes, sábado y domingo el 24º Campeonato de España de Tirachinas Deportivo. La entrada es libre, por lo que se convierte en una magnífica oferta lúdica.

Para los neófitos que se acercan a ver las pruebas por primera vez, lo primero que llama la atención son los tirachinas. Aquí, en la alta competición, la horquilla de olivo se ha perdido. Las horquillas de tirachinas deportivo no se asemejan en nada a ella, son anatómicas, con punto de mira, personalizadas a la mano del tirador… Tecnología al servicio de la precisión. También la postura tradicional ha cambiado, donde antes se apuntaba a ojo, hoy la postura de tiro, el estiramiento de las gomas, la apnea previa al tiro son fundamentales y argumentos que dividen el tirador bueno del excelente.

Participantes de todas las edades

En el campeonato también llama la atención lo variopinto de los participantes, hombres y mujeres compiten indistintamente, niños y jóvenes, incluso se valora y alienta la inclusión con participantes como José Vela (58), gaditano de Guadalcacín (Cádiz), aquejado de una lesión medular y aún así es uno de los mejores de España. O como Sergio Carrillo (25), autista, gran enamorado de las tiradas y el ambiente de los campeonatos. Se toma muy en serio su papel de juez anotador en la liga de su club, los Pistoleros de Pedroche, todos los domingos en cafetería Merino. Y ojo, está invitado por la AETD para competir en el campeonato…..

Su primer tirachinas profesional se lo regalaron Teresa (77) y Julián (79), matrimonio de Pozoblanco, socios del club Pasión por el Tirachinas. Son una institución en los campeonatos que, desde hace mucho, adoban su amor participando en tiradas comarcales, provinciales y autonómicas. Cuando llegan a la inscripción son saludados por todos, reverenciando su afición, tan tardía como exigente.

Sergio también es el artífice de un pequeño milagro: con su afición “obligó” a su padre, Miguel Carrillo (57) a acompañarlo y, ya que estaba, a participar en las tiradas, cosa que nunca había hecho. Hoy es campeón de Andalucía. Con constancia y afición, en pocos años ha pasado de, como se dice en el argot, no darle a España a ser un excelente tirador de precisión, candidato habitual en las fases finales donde se consiguen los títulos.

Dos tiradores de Pedroche, con la localidad cordobesa al fondo. / MARIBEL PASTOR

Los representantes de Pedroche

Además de competir en la prueba estrella, la precisión individual senior, también forma parte de la competición de precisión y rapidez por equipos. Estas competiciones se realizan por tríos y Miguel acompaña a dos tiradores de auténtico lujo: Juan Pedro Medina (60) y Paco Rubio (63). El primero fue el impulsor y fundador del club deportivo Pistoleros de Pedroche. Es una auténtica leyenda, hasta el punto que su peculiar figura, compitiendo con sombrero de pistolero, es un icono del tirachinas nacional, permitiéndose el lujo de ser conocido sólo por sus iniciales: JP.

Paco es un tirador élite. Actual campeón de España de precisión, componente habitual de la selección española, es un lujo ser testigo de su precisión, concentración y competitividad que lo llevan a ser, siempre, un favorito al título. Estos tres, junto a otros del club, han participado en varios mundiales, con resultados muy meritorios. Este equipo es uno de los favoritos en las competiciones estrella del sábado por la mañana.

Pero la competición por equipos es sólo una de las modalidades con espectaculares tiradas que tienen lugar en el campeonato. Antes, el viernes, tras la recepción de participantes de toda España, se inicia el campeonato rindiendo tributo al tirachinas tradicional con la competición de básico. Aquí se premia el instinto más que la técnica, aunque se resiente, lógicamente, la eficacia y el acierto.

El calendario de la competición

El sábado es el día grande de la competición. Inician los equipos la tirada de rapidez, donde se premia al trío que consigue tirar diez platos de 6 cm. en un minuto. Después la tirada de equipos de precisión, donde tiran dos rondas de 10 platos, alternando los tres tiradores, ganando aquel que tire más platos.

Aquí hay que hablar de los platos: en el tirachinas no hay dianas, hay platos de los que se utilizan en el tiro al plato con escopeta. Se utilizan tres diámetros: 11, 9 y 6 cm. La tirada se hace a diez metros, de los tres diámetros, lo que hace que el espectador se maraville del acierto de los tiradores.

Para cerrar la mañana, toman el testigo en precisión individual las nuevas generaciones, infantiles y alevines, niños y niñas de toda España sin distinción, que normalmente han descubierto la afición acompañando a sus padres. Es alentador ver que hay cantera y futuro en el tirachinas deportivo.

Dos participantes en el Campeonato de España. / MARIBEL PASTOR

La categoría estrella

Y a la tarde, la prueba estrella del campeonato: la precisión individual. Compiten en tandas de diez tiradores, hasta completar los 150 primeros del ranking nacional. En ella es habitual que tres o cuatro tiradores completen sin mácula su tirada de treinta platos. Impresionante.

Les propongo una prueba: midan a pasos la distancia, pongan una tapa de bote de esa medida y tendrán conciencia de lo difícil del reto, casi imposible. El campeón formará parte, automáticamente, de la selección nacional que representará a España en el Mundial que este año se disputará en Las Mesas (Cuenca). Aún no se ha logrado el entorchado internacional, pero todos los años España está en el grupo de cabeza, compitiendo a China, líder mundial. Ojalá este año.

Para el domingo queda, para cerrar boca, la tirada de Larga Distancia. Otra competición espectacular: Los tiradores duplican la distancia, colocándose a 20 metros, para acertar a platos de 11 cm. Sin miras telescópicas, sin ayudas tecnológicas… solo buena vista y mejor pulso. Alucinante ver estallar los platos en mil pedazos desde tan lejos.

La aspiración de ser un deporte reconocido por el CSD

Y cierra el campeonato la entrega de trofeos, con las autoridades y los directivos de la AETD (Asociación Española de Tirachinas Deportivo). Esta asociación, presidida por Óscar Collado (48), ha unificado y reglamentado la competición y aspira como objetivo primordial a que el tirachinas deportivo sea catalogado como deporte, puesto que hoy, injustamente, aún no lo está por el Consejo Superior Deportes.

De esta forma, la asociación se transformaría en Federación nacional, con sus honores, privilegios y ayudas. Esperamos que logren su objetivo y, pronto, esta modalidad sea reconocida como lo que verdaderamente es: un deporte competitivo, de alto nivel y muy espectacular.