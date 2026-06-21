Rafa Lozano Jr. firma su segunda victoria profesional con un KO relámpago en Málaga

Rafa Lozano Jr. sigue dando pasos firmes en su prometedora carrera profesional. El boxeador cordobés sumó este sábado su segunda victoria en el campo profesional al imponerse por KO en el primer asalto al mexicano Omar Israel Ek Ku, en una velada celebrada en el pabellón Nuevo Carranque de Málaga y organizada por la promotora local Saga Heredia.

El vigente campeón del título iberoamericano volvió a demostrar su superioridad sobre el ring, esta vez frente a un rival mucho más curtido en experiencia. Ek Ku, de 34 años y con dos décadas de trayectoria profesional, no pudo frenar el empuje, la velocidad y la determinación del joven púgil cordobés, que dominó el combate desde los primeros segundos. Apenas un minuto y tres segundos necesitó el cordobés para derrotar a su rival.

Lozano Jr. marcó el ritmo desde los primeros compases y fue imponiendo su boxeo con autoridad hasta cerrar la pelea en el primer asalto, confirmando así que su evolución sigue una línea ascendente y que continúa consolidando su nombre dentro del panorama nacional.

Rafa Lozano, en el reciente combate celebrado en Córdoba por el título iberoamericano. / Víctor Castro

Las próximas citas del púgil cordobés

El triunfo en Málaga supone además una cita de gran valor dentro de su preparación inmediata. El cordobés utilizará esta victoria como impulso competitivo de cara a dos compromisos importantes en el calendario amateur: el Campeonato de España, que se disputará en Badajoz del 28 de junio al 4 de julio, y el Campeonato de Europa, previsto en Sofía del 15 al 26 de septiembre.

Con solo dos combates en el profesionalismo, Rafa Lozano Jr. ya transmite sensaciones de boxeador sólido, ambicioso y con un futuro muy prometedor. Málaga fue una nueva estación superada con autoridad por un púgil que sigue acumulando razones para ilusionar.