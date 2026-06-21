El gran reto de Nacho Pastor: abandona el Coto para entrenar al Algeciras de Segunda FEB

El técnico del Coto Córdoba de Baloncesto, Gonzalo Rodríguez, acaba de quedarse sin segundo entrenador. Nacho Pastor ha abandonado la entidad para irse al Algeciras, un conjunto que acaba de regresar a la Segunda FEB tras ascender en la fase de ascenso celebrada en el pasado mes de mayo.

Pastor, que se encuentra este fin de semana en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de 3x3, es un entrenador formado en las filas del Colegio Virgen del Carmen.

Al Coto Córdoba llegó en el año de su fundación. En la campaña 22-23 empezó de segundo entrenador en la N1 Nacional, a las órdenes de Miguel Ángel Luque. La destitución de Luque provocó que pasara a ejercer de primer entrenador hasta el final de la temporada.

Nacho Pastor, durante un encuentro. / Manuel Murillo

Los ascensos a la LEB Plata y la Primera FEB

En la temporada 23-24 estuvo de técnico ayudante de Alfredo Gálvez en la Liga EBA, por lo que participó en el ascenso a la LEB Plata. Al año siguiente siguió en la misma función. La destitución de Gálvez en febrero le llevó a ocupar el puesto de primer entrenador, logrando en un plazo de tres meses la permanencia de un equipo que se había metido en una situación muy delicada.

Durante la Liga 25-26 volvió a ejercer de segundo entrenador, ahora con Gonzalo Rodríguez como primero en la Segunda FEB, siendo partícipe de un segundo ascenso, ahora a Primera FEB.

Nacho Pastor entrenará en el curso 26-27 en una categoría en la que también se encuentra Rafa Sanz, pues ha renovado en las filas del descendido Melilla.