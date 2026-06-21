España-Arabia Saudí, en directo | 'La Roja' arrasa con tres goles en 14 minutos

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

Calientan Yéremy Pino y Ferran Torres en la banda del Atlanta Stadium, lo cual hace presagiar que Lamine Yamal se irá sustiudo. De hecho, el propio jugador del Barça ya avisó de que no estaba para jugar los 90 minutos.

Los muchachos de Luis de la Fuente quieren mucho más, no les ha bastado con este 3-0 frente a Arabia Saudí. Siguen tocando y buscando más goles, se están gustando los juagdores hoy y se nota en el campo, ya que los saudíes aenas están teniendo opciones.

AL LARGUERO MIKEL Oyarzabal está hoy con la flechita para arriba, como se suele decir. Qué liada de la defensa saudí, concretamente del portero Al Owais que cedió el balón. El futbolista de la Real Sociedad le vio adelantado y chupó, con la mala suerte de que se le fue al larguero.

Primera amarilla del choque, ve la cartulina Al Dawsari el capitán y núnero 10 de la selección saudí.

Cuanto necesitaba la España de Luis de la Fuente un partido como este. Dominando, con persornalidad y con mucho fútbol asociativo. Tras estos 14 minutos de absoluta locura, 'La Roja' se quita ese runrún que había desde estos últimos días en cuanto al nivel mostrado.

EL TERCEROOO, otro más para España Otra vez Oyarzabal, el goleador de la selección. Necesitaba España un partido como el de hoy para quitarse los fantasmas. Una vez más, enorme combinación de 'La Roja' que tras un centro tocado de cabeza por Cucurella y, luego, Dani Olmo se la dejó a Mikel para que rematara a placer.

GOOOOOL el segundo de España Ya veníamos avisando de que España quería mucho más. Anota Mikel Oyarzabal que fue quien dio la asistencia en el primero de Lamine Yamal en una jugada de mucho insistir por parte de los de Luis de la Fuente. Gol muy importante para ir amarrando el partido.

España quiere más pese al 1-0 que ha logrado. Siguen presionando bien y buscándole las cosquillas a Arabia Saudí, con muchos disparos que o bien se van fuera o el balón se encuentra con las manos del guardameta Al Owais.

GOOOOOL de España El primer gol de España en este Mundial, lo hace Lamine Yamal, el chavalín, tras una recuperación buena en el centro del campo y un pase excelente de Mikel Oyarzabal que deja solo a Lamine que remata a placer.