El entrenador cordobés Pedro Calles hace historia al conquistar la Bundesliga con el Alba Berlín

El entrenador Pedro Calles ha vuelto a hacer historia para el baloncesto de la provincia. El técnico cordobés de 42 años se ha proclamado campeón de la Bundesliga al ganar con el Alba Berlín por 2-3 al Bayern de Munich en una serie al mejor de cinco partidos. El partido decisivo se lo llevaron los berlineses por 81-84. La entidad berlinesa ganó así su primera liga desde el 2002 y la duodécima de su historia. El cuerpo técnico contó con otro cordobés, el jarote Pepe Silva.

El Alba Berlín ya había estado en esta temporada muy cerca de ganar la Copa de Alemania, pues perdió en la final por un apretado 72-74 frente al Bamberg. También tuvo un papel destacado en su competición europea, la Basketball Champions League, en la que fue eliminado por el Unicaja Málaga en los cuartos de final por 2-1.

En la liga, las eliminatorias por el título las inició superando por 3-2 al Rasta Vechta, uno de los equipos que ha entrenado en su trayectoria de 14 años en Alemania. Ya en semifinales se vengó ante el Bamberg de la derrota en la final copera, ya que le derrotó por 3-2.

Una final de liga trepidante

La final la afrontó el Alba Berlín ante el Bayern. El conjunto muniqués llegaba con el aval de haber competido esta temporada en la Euroliga y de haber ganado la fase regular de la liga, precisamente por delante del equipo que entrena el cordobés.

Calles iba a tener enfrente a toda una leyenda de los banquillos como es Svetislav Pesic, un técnico de 77 años con un inmenso palmarés que adornan un Mundial de selecciones con Yugoslavia, dos Eurobasket -ganados con Alemania y Yugoslavia-, un bronce olímpico con Serbia y cuatro grandes títulos con el Barça (1 Euroliga, 2 Ligas y 1 Copa del Rey).

El Alba Berlín venció en los partidos segundo (79-86) y cuarto (71-61), cayendo en el primero (102-94) y tercero (83-91), lo que llevó la serie al definitivo quinto partido. El duelo decisivo lo perdía el bloque de Pedro Calles por 20 puntos al descanso (47-27). Sin embargo, una segunda parte para enmarcar, con parciales de 19-26 y 15-31 en los dos últimos cuartos, llevó al cordobés a ganar el quinto choque por 81-84 y el primer título de su carrera en Alemania.

Pedro Calles, durante un encuentro. / Alba Berl

La extensa trayectoria del técnico cordobés

Calles es un técnico formado en el Maristas que inició su carrera profesional como ayudante en el Cajasol Córdoba de la LEB Plata (09-10) a las órdenes de Rafa Gomáriz. Posteriormente estuvo en las temporadas 10-11 y 11-12 en el Plasencia de LEB Plata, en la primera de segundo con Gomáriz y en la segunda de primero con José Antonio Santaella como ayudante.

La llegada a Alemania

Calles se trasladó a Alemania en el 2012. Primero ejerció tres años de preparador físico en el Artland Dragons. En el 2015 se marchó al Rasta Vechta, un club con el que subió dos veces a la máxima categoría, en 2016 como segundo entrenador y en 2018 como primero. En la campaña 18-19 fue cuarto en la Primera alemana con el Vechta y elegido Entrenador del Año. Durante las temporadas 20-21 y 21-22 dirigió al Hamburgo Towers, un bloque al que llevó dos veces a los cuartos de final de la liga.

Entre mayo del 2022 y noviembre del 2024 entrenó al Oldenburgo, al que condujo a la final de la Copa en su primera campaña. En enero del 2025 firmó por el Alba Berlín para ejercer de segundo entrenador de un equipo que entonces competía en la Euroliga. Dos meses más tarde pasó a ser el primer técnico por la destitución del cántabro Israel González.

Durante su etapa de la pasada campaña como primer técnico en la Euroliga llegó a ganar al Baskonia que entonces dirigía Pablo Laso. La brillante temporada 25-26 la ha culminado ganando la liga alemana.

El técnico cordobés, en una sesión de vídeo. / Alba Berlín

El jarote Pepe Silva, también campeón

El título lo ganó el Alba Berlín con un segundo cordobés, el jarote Pepe Silva, uno de los integrantes del cuerpo técnico a las órdenes de Pedro Calles.