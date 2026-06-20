Una tormenta eléctrica obliga a suspender el combate de José Luis Navarro Jr. por el título europeo

El deporte de la provincia tendrá que esperar para contar con un nuevo campeón de Europa de boxeo. El cordobés José Luis Navarro Jr. quería el título del peso supermedio ante el danés Oliver Zaren en el combate por el título que disputaba en el hipódromo madrileño La Zarzuela.

Sin embargo, las inclemencias meteorológicas lo impidieron. La lluvia y hasta los granizos provocaron que tuviera que pararse la pelea cuando todavía no había finalizado el cuarto asalto. La llegada de una tormenta eléctrica acabó provocando que los organizadores se vieran obligados a detener la pelea.

Los responsables de esta velada boxística y la Federación Europea de Boxeo (EBU) tendrán que decidir ahora que es lo que sucede con este combate. Incluso podrían tomar la decisión de que haya una nueva subasta, lo que conllevaría que se celebre en una nueva fecha dentro de varios meses.

Navarro Jr. recibe un golpe de Zaren. / LUIS HORCAJADA

Cerca de 300 cordobeses desplazados a Madrid

Más de 3.000 espectadores no pudieron ver finalizada la pelea que disputaba el boxeador cordobés y el discípulo de Ricardo Sánchez Atocha. Navarro quería la victoria para emular la gesta de su padre, ganador por primera vez de un título europeo de boxeo en 1994, hace 32 años, en una pelea disputada en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

Sin embargo, el mal tiempo lo impidió. Los propios responsables de la pelea tuvieron que pararla al ver resbaladizo el suelo del ring. El público no paró de animar a Navarro Jr. antes de la suspensión del combate, sobre todo los cerca de 300 cordobeses desplazados desde Córdoba para verlo pelear en directo en el Hipódromo de La Zarzuela. El tiempo provocó que la pelea acabara antes de tiempo, ante la decepción de organizadores, público y los boxeadores en liza.

El boxeo cordobés tendrá por tanto que esperar para ver a José Luis Navarro Jr. coronado como campeón de Europa. Su técnico y mentor, Ricardo Sánchez Atocha, empezará en breve a negociar la celebración de un nuevo combate en otra fecha. Allí estará de nuevo el Cazador Jr. a la búsqueda del cetro continental que anhela.