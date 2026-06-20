El protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahora

La condena en primera instancia a Rafa Mir por un delito de agresión sexual ha vuelto a colocar al delantero del Sevilla FC en el centro del foco mediático. La sentencia, que todavía puede ser recurrida, abre numerosos interrogantes sobre su futuro deportivo y contractual. ¿Puede el Sevilla rescindir su contrato? ¿Está obligado a apartarlo? ¿Podría entrar en prisión antes de que la condena sea firme?

La respuesta corta es no. Al menos, por ahora. La situación jurídica del futbolista sigue estando protegida por una serie de garantías procesales que también tienen consecuencias en el ámbito laboral. El Correo de Andalucía ha consultado tanto a especialistas en Derecho como al propio Sevilla FC para explicar qué ocurre a partir de este momento.

La condena no es firme: Rafa Mir todavía puede recurrir

Aunque el Juzgado ha dictado una sentencia condenatoria, esta todavía no es definitiva. Rafa Mir conserva el derecho a recurrir ante una instancia superior y, hasta que ese procedimiento concluya, la resolución no es firme.

Este aspecto es fundamental. El derecho al recurso forma parte de la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución. La jurisprudencia española entiende que la protección judicial no termina con la sentencia de primera instancia, sino que incluye la posibilidad de que un tribunal superior revise la condena.

El futbolista Rafa Mir durante el juicio / Biel Alino / EFE

No se trata de una cuestión meramente formal. Existen precedentes de condenas que posteriormente fueron modificadas o incluso revocadas en apelación. Precisamente para evitar que una persona sufra consecuencias irreversibles antes de agotar todas las vías de recurso, el ordenamiento jurídico mantiene unas garantías hasta que exista una resolución firme.

¿Puede el Sevilla despedirlo en este momento?

La respuesta, según confirma el propio club a El Correo de Andalucía, es negativa. Desde el Sevilla explican que existe un protocolo interno para este tipo de situaciones, aunque su aplicación exige que exista una sentencia firme. La razón es estrictamente jurídica: la normativa laboral obliga a respetar la presunción de inocencia mientras la condena no sea definitiva.

Esto significa que, a efectos contractuales, el Sevilla no puede extinguir unilateralmente la relación laboral únicamente por la sentencia dictada en primera instancia.

Llegada Rafa Mir a la Ciudad de la Justicia de Valencia / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Los futbolistas profesionales mantienen una relación laboral especial regulada por una normativa específica y por el régimen disciplinario interno de cada club. Este sistema contempla distintos tipos de infracciones y sanciones, pero cualquier medida de máxima gravedad debe ajustarse tanto a la legislación laboral como a las garantías constitucionales.

Por ello, aunque el caso tenga una enorme repercusión pública, la situación contractual de Rafa Mir no cambia automáticamente tras la sentencia.

¿Y si la Fiscalía pide su ingreso en prisión?

Uno de los escenarios que más dudas genera es qué ocurriría si la Fiscalía o la acusación particular solicitaran el ingreso inmediato del jugador en prisión mientras se resuelven los recursos.

Ese supuesto existe jurídicamente, aunque no es automático.

Tras una sentencia condenatoria, las acusaciones pueden solicitar la ejecución provisional de determinadas medidas, incluido el ingreso en prisión. Sin embargo, corresponde al tribunal valorar si concurren circunstancias excepcionales que justifiquen esa decisión.

Los jueces analizan factores como el riesgo de fuga, la posibilidad de destrucción de pruebas o la reiteración delictiva. En el caso de Rafa Mir, distintos especialistas consultados consideran que podrían jugar a su favor circunstancias como su arraigo laboral, el control permanente al que está sometido un futbolista profesional o la obligación de acudir diariamente a entrenamientos y controles del club.

La situación contractual tampoco cambiaría automáticamente

Incluso si el juez acordara una medida de prisión provisional o una ejecución provisional de la condena mientras se tramita el recurso, ello no supondría necesariamente la extinción inmediata del contrato con el Sevilla.

Según trasladan desde el propio club, el criterio interno sigue siendo el mismo: mientras no exista una sentencia firme deben respetarse tanto la normativa laboral como las garantías procesales del jugador.

Rafa Mir cuando jugaba en el Sevilla FC / EFE

Otra cuestión distinta sería la imposibilidad material de prestar servicios si el futbolista estuviera privado de libertad, un escenario que podría generar consecuencias laborales diferentes y que dependería de la evolución concreta del procedimiento.

La cuenta atrás judicial: una segunda instancia que se alargará toda la temporada

El siguiente paso corresponde ahora a la defensa de Rafa Mir, que previsiblemente recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial. Según las fuentes jurídicas consultadas por El Correo de Andalucía, la resolución de esta segunda instancia se prolongará, con toda probabilidad, durante la temporada 2026/2027 al completo.

El futbolista Rafa Mir, junto a sus abogados, a su llegada a la Audiencia Provincial de Valencia / Jorge Gil / Europa Press

Hasta que ese recurso quede resuelto y la sentencia adquiera firmeza, el Sevilla deberá mantener el contrato del jugador. Así lo confirma el propio club a este periódico, que explica que su protocolo interno únicamente puede activarse cuando existe una resolución firme, en cumplimiento de la normativa laboral y del respeto a la presunción de inocencia.

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De este modo, salvo que durante la tramitación del recurso se acordara alguna medida judicial excepcional, el escenario contractual de Rafa Mir no debería variar en los próximos meses. Su futuro deportivo dependerá, en última instancia, de lo que resuelva la Audiencia Provincial.