José Luis Navarro Jr. tendrá que esperar a una decisión de la EBU para pelear de nuevo por el título europeo

José Luis Navarro Jr. tendrá que esperar para proclamarse campeón de Europa de boxeo del peso supermedio. Una tormenta eléctrica, con lluvia y viento, provocó un apagón en el Hipódromo de La Zarzuela que puso fin al combate del cordobés a la conclusión del tercer asalto.

Al finalizar la pelea entre el cordobés y el danés Zaren tras el tercer asalto hubo combate nulo, por lo que terminó sin vencedor. Por tanto, ninguno de los dos coaspirantes al cetro continental logró su objetivo. De haber terminado el cuarto, sí tendría ya en su poder el cinturón de campeón uno de los dos contendientes.

Apenas cuatro minutos faltaron por tanto para que el combate fuera válido para dar un campeón, el de descanso entre un asalto y otro y los tres del cuarto asalto.

Prolegómenos del combate entre Navarro Jr. y el danés Zaren. / LUIS HORCAJADA

Un descanso entre combates demasiado largo

La pelea habría terminado siendo válida, simplemente con un descanso más corto entre la anterior y la que iba a disputar el cordobés, sobre todo sabiendo los organizadores que en cualquier momento podría empezar a llover con más fuerza. También acortando un poco los prolegómenos del combate.

La EBU (Unión Europea de Boxeo) deberá ahora tomar una decisión al respecto. Probablemente decidirá que haya una nueva subasta del combate, en principio con los dos mismos rivales, salvo que uno de ellos renuncie.

Mientras, el cordobés tendrá que seguir entrenando para hacer realidad su sueño de ganar el título europeo. Durante los próximos días habrá novedades al respecto.