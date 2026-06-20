El japonés Ai Ogura logra su primera 'pole position' de MotoGP y un nuevo récord

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) ha logrado su primera 'pole position' de MotoGP al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la República Checa que se disputa en el circuito de Brno, con un nuevo récord absoluto incluido.

Ogura rodó en su quinta vuelta en 1:51.139, registro con el que literalmente 'pulverizaba' el récord que él mismo había establecido el primer día al rodar 1:51.735, un tiempo por debajo del que rodaron los seis primeros clasificados.

Junto a Ogura, en la primera línea de salida en Brno, estarán los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), saldrá desde la segunda línea, con el quinto mejor tiempo, entre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

Antes, una de las notas destacadas de la sesión libre de entrenamientos vino dada por las numerosas veces que el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) practicó la sanción de 'long lap' en la curva siete, sabedor de que el domingo tendrá que pasar por ahí en dos ocasiones tras ser penalizado por la caída multitudinaria que provocó en la salida de Hungría.

Martín aprovechó al máximo la sesión para probar una y otra vez la 'vuelta larga', con lo que además limpió en gran medida esa zona del asfalto, muy poco usada por los pilotos, aunque en alguna ocasión se fue largo y acabó pisando la grava.

La tanda libre acabó liderada por Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con un tiempo de 1:52.050, seguido a más de ocho décimas de segundo por un trío de españoles formado por Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Maverick Viñales (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Precisamente Jorge Martín tenía el difícil compromiso de pasar por la primera clasificación, que comandó desde la segunda vuelta, en la que rodó en 1:51.819, ya a escasas 84 milésimas de segundo del récord que estableció el primer día el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) con 1:51.735.

Así fue como Martín se convirtió en el piloto a seguir en esta primera clasificación, en la que por entonces el segundo clasificado y por tanto con el pase a la segunda clasificación también, se encontraba el italiano Franco Morbidelli (Ducat Desmosedici GP25).

Fue salir Martín a pista, por segunda vez, y tras su estela se colocaron varios pilotos, entre ellos el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) y el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), sustituto del lesionado piloto francés Johann Zarco, aunque no eran los únicos, pues pudo verse a hasta seis pilotos esperando seguir el intento de vuelta lanzada del campeón del mundo de MotoGP en 2024.

Aunque intentó colarse en la segunda clasificación Maverick Viñales, con tres vueltas lanzadas consecutivas, en la última de ellas tuvo que desistir para acabar tercero, mientras Jorge Martín y Franco Morbidelli fueron quienes pasaron de ronda.

Ya en la segunda clasificación, en la lucha por la novena 'pole position' de la temporada, que el año pasado en este mismo escenario consiguió el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), quien salió a pista tras el rebufo de su compañero Marc Márquez.

La primera referencia válida la marcó precisamente el campeón español con 1:51.856, aunque su registro fue cancelado por exceder los límites del circuito en la curva doce, mientras el italiano Fabio di Giannantonio establecía un nuevo récord absoluto de la pista al rodar en 1:51.643.

Hasta nueve pilotos rodaron en el segundo 51 en ese primer 'time attack', en el que Marc Márquez entró en su taller a cambiar neumáticos sin haber conseguido un tiempo de clasificación.

Tanto Fabio di Giannantonio como el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), primero y segundo, rodaron por debajo del récord de Ai Ogura, que en esos instantes de la clasificación se encontraba tercero en la tabla.

En la segunda salida a pista se formó un cuarteto con Ai Ogura, Diogo Moreira, Marc Márquez y Jorge Martín, que parecía el grupo bueno, pero el japonés se apercibió de los rivales que le seguían y decidió cortar para dejar pasar a sus rivales.

Descartado Ai Ogura en el cuarteto, Marc Márquez decidió asumir el 'rol' de líder y comenzó a tirar con fuerza, con Diogo Moreira pegado a la moto del nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

En ese paso por meta, fue Bagnaia el primero en batir el tiempo con un registro de 1:51.383, seguido por Marc Márquez con 1:51.436, aunque a ambos los superaron Ai Ogura con un nuevo récord de 1:51.139, seguido por Di Giannantonio con 1:51.350.

A Marc Márquez también lo superó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), líder del mundial, que se situó cuarto, apenas ocho milésimas de segundo más rápido que el español, que aún tuvo una última oportunidad de vuelta rápida que canceló sin haber completado la mitad del recorrido.

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Así, la 'pole position' acabó en manos de Ai Ogura, por delante de Fabio di Giannantonio y 'Pecco' Bagnaia, que completa la primera línea de salida, con Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Diogo Moreira en la segunda, Raúl Fernández, Pedro Acosta y Franco Morbidelli en la tercera, y Jorge Martín, Fermín Aldeguer y Joan Mir en la cuarta. EFE