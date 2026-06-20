Fútbol
Alba Cerrato ya tiene una plaza confirmada en el Europeo sub-19 de Bosnia y Herzegovina
La delantera del Sevilla FC, que entra en la lista definitiva de España, intentará ganar su quinta medalla y el tercer oro con las selecciones nacionales
El Europeo femenino sub-19 ya asoma en el horizonte y la selección española afronta la cuenta atrás con la lista definitiva ya cerrada. David Aznar ha dado a conocer la convocatoria con la que disputará en Bosnia y Herzegovina su primer campeonato oficial al frente del combinado nacional, y entre las elegidas figura la cordobesa Alba Cerrato.
La atacante del Sevilla FC vuelve a entrar en una gran cita internacional con el objetivo de seguir ampliando un palmarés extraordinario en las categorías inferiores de la selección. A su corta edad, Alba Cerrato ya acumula cuatro medallas con España: dos oros y una plata en Europeos, repartidos entre las categorías sub-17 y sub-19, además de una plata en un Mundial sub-17. Una trayectoria que la sitúa como una de las jugadoras con más experiencia competitiva dentro del grupo.
Tras varios días de trabajo en Los Ángeles de San Rafael (Segovia), el seleccionador ha reducido la prelista hasta dejarla en 20 futbolistas más una guardameta de reserva, las elegidas para afrontar una competición en la que España vuelve a partir como una de las grandes favoritas.
El calendario de la selección
La expedición se concentrará este lunes, 22 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde completará los últimos entrenamientos antes de viajar el miércoles a Sarajevo, ciudad que servirá de base a la selección durante el torneo. Ya en tierras balcánicas, España tendrá que medirse en la fase de grupos a Suiza, Islandia y Austria, en partidos que se disputarán entre Sarajevo y Zenica.
El reto de la selección es mayúsculo, pero también ilusionante: revalidar el título continental, lo que supondría enlazar el quinto campeonato consecutivo, además de conquistar el octavo Europeo de su historia. Una cifra que reforzaría todavía más el dominio de España en el fútbol femenino de formación, donde la aparición constante de nuevas generaciones de talento se ha convertido en una seña de identidad.
En ese escenario, Alba Cerrato volverá a representar al fútbol cordobés en la élite internacional, con la ambición de seguir dejando huella y sumar una nueva página dorada a su prometedora carrera.
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