Ivi, gol y desequilibrio para el nuevo Córdoba Futsal de la temporada 26-27

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue dando forma a su nuevo proyecto deportivo y ya ha cerrado su segundo fichaje para la temporada 2026-27. Se trata de Iván Fernández “Ivi” (Sevilla, 14 de marzo de 1995), un ala zurdo con experiencia, gol y capacidad de desequilibrio que aterriza en la entidad blanquiverde tras su paso por el Alzira FS.

El futbolista sevillano firma por una campaña y llega después de disputar 31 partidos en la temporada 2025-26 con el conjunto valenciano, con el que logró 12 goles pese al descenso del equipo a Segunda División. Su rendimiento ofensivo, en un contexto competitivo complejo, refuerza la idea de que el Córdoba Futsal incorpora a un jugador con recursos para marcar diferencias en los metros finales.

Ivi controla el balón en un partido. / CÓRDOBA

La trayectoria de Ivi

La trayectoria de Ivi avala su fichaje. Su etapa más destacada se produjo en el Real Betis Futsal, donde militó entre 2017 y 2022 en una primera fase de su carrera, logrando un ascenso a Primera División en la campaña 2019-20 y levantando posteriormente un título de la Copa del Rey en 2024. Tras esa primera aventura verdiblanca, defendió durante un año y medio la camiseta del Viña Albali Valdepeñas, antes de regresar en el verano de 2023 al club heliopolitano.

Anteriormente, también había pasado por el filial de ElPozo Murcia, entre 2015 y 2017, donde conquistó un campeonato liguero en la categoría de plata. Todo ello configura el perfil de un jugador acostumbrado a competir con exigencia y a desenvolverse en contextos de alto nivel.

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador califal, Ivi mostró su satisfacción por incorporarse al proyecto cordobesista y dejó claro su nivel de implicación desde el primer día. El sevillano aseguró sentirse muy feliz por unirse a un club como el Córdoba Patrimonio, consciente de la responsabilidad que supone defender este escudo y de la fuerza de su afición, al tiempo que expresó su convencimiento de que la temporada puede traer cosas importantes si existe unión entre todas las partes.

Un jugador con una amplia experiencia

Desde el cuerpo técnico, la valoración de su incorporación también es muy positiva. David Fernández, técnico cordobesista, considera que la llegada de Ivi representa un paso importante para la construcción de la plantilla, al tratarse de un futbolista con amplia experiencia en Primera División y recorrido en clubes de peso dentro del fútbol sala nacional.

Además de su conocimiento de la categoría, el entrenador destacó varias de sus cualidades diferenciales: capacidad goleadora, pegada, influencia en las acciones a balón parado y determinación en el uno contra uno.

Con el fichaje de Ivi, el club blanquiverde incorpora talento, experiencia y amenaza ofensiva para un curso en el que aspira a construir un equipo competitivo, ambicioso y reconocible.

El estado de la plantilla

Por el momento, el Córdoba Futsal cuenta con nueve jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a siete con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de fuutbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, el cierre Hugo, los alas Enzo Báez y Javi Aranda, y el pívot argentino Tomás Pescio. Además, ha renovado al ala brasileño Murilo y ha fichado al cierre madrileño Alvarito y al ala zurdo sevillano Ivi. Pablo Ordóñez sería el décimo componente de la plantilla. El granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.