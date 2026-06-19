El Campus Futuras Promesas presenta su cuarta edición con talento de élite y el respaldo de sus colaboradores

El Campus Futuras Promesas ya calienta motores para una nueva edición que volverá a situar a Priego de Córdoba en el mapa del baloncesto femenino de formación. La iniciativa celebrará del 23 al 28 de junio su cuarta edición y lo hará con una propuesta reforzada, mayor proyección y la participación de jugadoras de primer nivel que servirán de inspiración para las jóvenes asistentes.

La presentación oficial del campus ha servido para dar a conocer las principales novedades de una cita que no ha dejado de crecer desde su nacimiento y que ya se ha consolidado como una referencia dentro del trabajo de base en el baloncesto femenino.

En el acto participaron el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Antonio Navas; el presidente del Campus Futuras Promesas, Javier Moyano; y el coordinador del proyecto, Miguel Ángel Luque, quienes pusieron en valor tanto la evolución de la iniciativa como su impacto deportivo y social en la localidad.

Presentación del Campus Futuras Promesas. / CÓRDOBA

Marina Gea y Sara Varga, las jugadoras convocadas

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue el anuncio de la presencia de dos jugadoras de gran nivel que compartirán vivencias y aprendizaje con las participantes. Por un lado, estará Sara Varga, jugadora de la máxima categoría del baloncesto húngaro y campeona de la Euroliga con el Sopron Basket. Junto a ella participará también Marina Gea, jugadora granadina que recientemente ha conseguido el ascenso a la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto nacional.

La puesta de largo del campus también tuvo un marcado componente institucional y de agradecimiento. La organización quiso reconocer públicamente el respaldo recibido durante estos años por parte de distintas entidades y empresas que han contribuido al crecimiento del proyecto. Por ello, se entregaron distinciones al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Comedus, Layma y Agromondo, en reconocimiento a su compromiso con la consolidación de esta iniciativa.

Además, durante el acto se presentaron las equipaciones oficiales que lucirán tanto las jugadoras como el cuerpo técnico en esta edición. Las camisetas de las participantes y los polos del equipo de entrenadoras simbolizan la identidad de un campus que no solo busca enseñar baloncesto, sino también construir sentimiento de pertenencia y convivencia.

Una apuesta por el baloncesto base

Desde la organización se trasladó una gran satisfacción por la respuesta obtenida en esta cuarta convocatoria y se reiteró el agradecimiento a patrocinadores y colaboradores, piezas fundamentales para seguir impulsando un campus que apuesta por la formación integral, la convivencia y la transmisión de valores a través del deporte.

Con todo preparado para arrancar el próximo 23 de junio, el Campus Futuras Promesas afronta una nueva edición con la ambición de seguir creciendo y ofreciendo una experiencia enriquecedora y de calidad a todas las jóvenes deportistas que tomarán parte en ella.