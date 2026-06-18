Mladenovic eleva el cartel del Open de Palma del Río en una edición histórica por su 30 aniversario

El Open Diputación Ciudad de Palma del Río 2026 ya calienta motores con un cartel de gran nivel para una edición muy especial, la de su 30 aniversario. La gran atracción del torneo será la presencia de la francesa Kristina Mladenovic, una jugadora de enorme prestigio internacional que intentará alcanzar el cuadro principal a través de la fase previa.

La tenista gala, ex número 10 del mundo en individuales y ex número uno mundial de dobles, dará aún más brillo a una competición que volverá a reunir en las pistas de El Pandero, del 21 al 28 de junio, a varias de las mejores jugadoras del circuito ITF Women’s World Tennis Tour.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, toma la palabra en la presemtación del Open Ciudad de Palma del Río. / CÓRDOBA

Eva Vedder, la máxima favorita

La principal favorita al título será la neerlandesa Eva Vedder, actual 232 del ranking mundial, que regresa a Palma del Río después de haber sido finalista en la edición de 2025. La jugadora holandesa aterriza esta vez con el objetivo de dar un paso más y conquistar un trofeo que se le escapó el pasado año.

Junto a ella partirán como principales aspirantes la bielorrusa Aliona Falei (235 WTA), la polaca Martyna Kubka (237 WTA), campeona de dobles en Palma del Río en 2024, y la china Fangran Tian (247 WTA), semifinalista del torneo hace dos temporadas.

El cuadro principal volverá a contar además con jugadoras procedentes de numerosos países, una circunstancia que refuerza el carácter internacional de un campeonato que se ha consolidado con el paso de los años como una de las referencias del tenis femenino en Andalucía y en el circuito nacional.

Una puesta de largo multitudinaria

La presentación oficial del torneo tuvo lugar en el Salón Reina Victoria de Palma del Río, donde se congregó alrededor de un centenar de asistentes en un acto que registró un lleno absoluto. En la puesta de largo estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo; el director de la organización, Manuel Vera; el director deportivo del torneo, Miguel Caro Velasco; y representantes de la Federación Andaluza de Tenis.

Durante la velada se celebró una mesa redonda en la que participaron Antonio Rabasco, delegado cordobés de la Federación Andaluza de Tenis, y Mari Ángeles Bizcocho, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Tenis, quienes repasaron la evolución del torneo a lo largo de sus tres décadas de historia y destacaron su importancia dentro del calendario tenístico nacional e internacional.

Un homenaje a Juan del Río

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el homenaje a Juan del Río, Matilde Esteo; el director de la organización, Manuel Vera; el director deportivo del torneo, Miguel Caro Velasco; y representantes de la Federación Andaluza de Tenis.

La edición de 2026 repartirá 40.000 dólares en premios y volverá a convertir durante una semana a Palma del Río en uno de los focos del tenis femenino internacional. Treinta años después de su nacimiento, el torneo alcanza esta efeméride plenamente consolidado y con un cartel a la altura de su historia.