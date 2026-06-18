Boxeo
José Luis Navarro Jr.: “Estoy deseando darle a Córdoba este campeonato de Europa”
El boxeador cordobés se encuentra ya en las horas previas a la disputa del combate por el título europeo del peso supermedio. El danés Oliver Zaren será su rival en el hipódromo madrileño La Zarzuela
-¿Cómo lleva en estos últimos días la preparación del combate?
-Con mucha ganas y deseando terminar la preparación, porque llevamos sin parar desde enero, así que está siendo una preparación muy larga. Los últimos coletazos ya van pesando, pero con muchísimas ganas de subir el ring.
-Hubo varios cambios de rivales, ¿cómo llevó esta situación?
-No me ha importado, porque siempre estamos entrenando y preparado para lo que venga, así que no me importaba cuando fuera. Teníamos una peleílla antes de esta, lo que pasa es que sufrí unos pequeños problemas en una mano y no se hizo. Llevamos desde enero preparando este combate. Estoy disfrutando de la preparación. Aunque tenga días malos, también disfruto de los malos.
"El hambre de boxear es lo que te hace todas las mañanas levantarte a las cinco de la mañana para entrenar?
-Al final, como a cualquier deportista, lo que le gustará es competir, ¿cómo se aguantan tantos meses sin un combate oficial?
-Pues con hambre, más que nada. El hambre es lo que te hace levantarte todos los días a las cinco de la mañana para entrenar. Las ganas de que llegue ese día y de llegar lo mejor preparado posible.
-¿Es para usted el día soñado?
-Sí, claro que sí. Desde pequeño siempre soñé con ser campeón de Europa, también del mundo, pero primero de Europa. Ahora estamos a un paso. La puerta está abierta y tenemos que pasar.
"Desde pequeño siempre soñé con ser campeón de Europa"
-Su padre fue por primera vez campeón de Europa hace 32 años, ¿le hace una especial ilusión hacerse con el mismo cinturón que su padre?
-Estaría fenomenal, esa foto me encantaría, además la pienso mucho, también con Ricardo Sánchez Atocha, nuestro entrenador, en el medio y cada uno a un lado con su cinturón.
-¿Sueña con esa foto?
-La sueño tanto que se me ponen los pelos de punta, así que imagínate si la sueño.
-¿Cuántos cordobeses le constan que van a viajar para verle?
-Va a venir mucha gente de Córdoba, unas 300 personas me parece a mí que eran. Estoy deseando de entregarle a Córdoba este campeonato de Europa, que para nosotros creo que significa mucho.
-Al rival ya lo tendrá más que estudiado, ¿cuáles son sus cualidades?
-Es un rival muy bueno, que viene invicto tras 19 peleas. Es un rival rápido, que combina muy bien, que boxea de zurdo, de diestro, es muy bueno. Pero, vamos, nosotros estamos preparados para lo que sea.
-¿Cuál es la mayor virtud de su rival?
-La diversidad de golpes que tiene, se pone de zurdo, de diestro, cambia mucho, se pega, se quita, se pone. Es muy diverso. Se adapta a cualquier situación.
-Va a ser una gala muy especial, con miles de espectadores en el Hipódromo de la Zarzuela, ¿le da más motivación o presión?
-Como siempre, es una motivación. Quieras o no es una presión porque tienes que demostrar lo que vienes trabajando tanto tiempo, pero más que nada es una motivación. Yo trabajo con presión mejor que cuando no la hay.
"Yo trabajo con presión mejor que cuando no la hay"
-Lleva ya unos cuantos años boxeando a nivel profesional, ¿en qué ha cambiado su manera de boxear?
-Durante los primeros combates estaba muy verde y sigo estando verde, claramente todavía me queda mucho margen de mejora, pero estoy cambiando muchísimo, ya no voy tan alocado, ya pienso un poquito más. Voy más tranquilo, pensando las cosas. Antes iba como que el otro no pegaba, pero el otro también te pega. De las derrotas he aprendido muchísimo. De la derrota con Landaeta en Vista Alegre, aprendí muchísimo. De la segunda derrota con Tamba también aprendí mucho, aunque fueran dos asaltos. Es la experiencia que estoy cogiendo. Cada vez me siento mejor encima del ring.
-¿Las derrotas le han servido para corregir defectos?
-Claro que sí. En la derrota es cuando se da cuenta uno de que está haciendo algo mal. De cada derrota he salido más fuerte, no me he venido abajo en ningún momento.
"En la derrota es cuando se da cuenta uno de lo que está haciendo mal"
-¿Qué mensaje le lanza a la afición cordobesa?
-Que sigan apoyando. Gracias a ellos estoy donde estoy, por este apoyo que me están dando.
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