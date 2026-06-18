José Luis Navarro Jr. afronta ante el danés Zaren el combate por el título europeo que lleva cinco años esperando

José Luis Navarro Jr. afronta este viernes la cita más importante de su carrera, el combate que llevaba cinco años esperando. El púgil cordobés peleará por el título europeo del peso supermedio ante el danés Oliver Zaren en un combate que cerrará la velada denominada La Gran Noche del Boxeo en Madrid, prevista en el Hipódromo de La Zarzuela.

Será la gran oportunidad para el discípulo de Ricardo Sánchez Atocha, que buscará dar a Córdoba una corona continental y abrir una nueva etapa en su trayectoria profesional. La pelea arrancará a partir de las 22.00 horas y se presenta como el plato fuerte de una noche que también incluirá otro combate por un cinturón europeo, el que disputarán el madrileño Aarón Alhambra y el belga Anas Messaoudi en el peso wélter.

La dimensión del reto va mucho más allá del propio presente de Navarro Jr. El cordobés aspira a emular la gesta de su padre, José Luis Navarro, que hace más de tres décadas logró proclamarse campeón de Europa en Vista Alegre. Aquella noche de 1994, ante el británico Delroy Bryan, quedó grabada en la memoria del deporte cordobés. Ahora, 32 años después, su hijo intentará escribir un nuevo capítulo continental para el boxeo de la provincia.

José Luis Navarro Jr., a la derecha, durante un combate. / JHM Promotions

Un rival invicto

El desafío será mayúsculo. Enfrente estará Oliver Zaren, un rival invicto que llega a Madrid con 19 victorias en otros tantos combates, ocho de ellos antes del límite. El danés representa una amenaza seria por su condición de boxeador en progresión y por la confianza que transmite su impecable trayectoria. Navarro Jr., por su parte, comparece con un balance de 17 triunfos y dos derrotas, doce de sus victorias por KO, cifras que reflejan experiencia, pegada y capacidad para competir en escenarios de máxima presión.

La pelea ha despertado una enorme expectación, especialmente en Córdoba. El entorno del boxeador ha avanzado que más de 300 cordobeses estarán en las gradas para acompañarlo en la noche más importante de su carrera, dentro de una velada que los organizadores esperan que reúna a más de 3.000 espectadores.

La pelea buscada del cordobés

Navarro Jr. llega a esta cita con el convencimiento de que ha llegado su momento. En los días previos no ha escondido la ilusión que le produce poder ofrecer este título a su tierra. El viernes tendrá la oportunidad de transformar ese deseo en una realidad y de colocar de nuevo a Córdoba en el primer plano del boxeo europeo.

El mayor hándicap del cordobés será la inactividad, ya que lleva seis meses sin boxear. Desde su última pelea no ha parado sin embargo de entrenar para llegar en un estado óptimo de forma a la pelea que le puede coronar como rey del continente.