El Coto Córdoba renueva al base cordobés Gonzalo Orozco y descarta a Schutte y Black

El Coto Córdoba CB ya ha comenzado a construir su plantilla para el estreno en la Primera FEB y lo ha hecho asegurándose la continuidad de uno de sus nombres más representativos. La dirección deportiva de la entidad blanquiverde y Gonzalo Orozco han alcanzado un acuerdo para la renovación del base cordobés por una temporada, con opción a otra más, de modo que seguirá formando parte del proyecto cordobés en la nueva categoría.

La continuidad de Orozco supone una noticia de enorme valor para el club, no solo por su rendimiento sobre la pista, sino también por el simbolismo de su figura dentro del crecimiento reciente de la entidad. Convertido en uno de los pilares del equipo y protagonista directo en el último ascenso, el jugador afrontará así su cuarta campaña en Córdoba, con la posibilidad de ampliar aún más su recorrido en función de unos objetivos.

Pese a haber recibido ofertas de equipos de Primera y Segunda FEB, el jugador ha optado por seguir vinculado al proyecto cordobés, una decisión que refuerza la apuesta mutua entre el club y uno de sus grandes referentes deportivos.

Gonzalo Orozco, en una jugada de la temporada 25-26. / A.J. González

La trayectoria de la promesa cordobesa

Formado en la cantera de Maristas Córdoba, Gonzalo Orozco Domínguez, nacido en 2002 y con 1,96 metros de altura, encarna además un perfil plenamente alineado con la identidad de la entidad. Desde su llegada en la temporada 2023-24, su evolución ha ido en paralelo al crecimiento competitivo del club, hasta consolidarse como uno de los baluartes del equipo.

Su progresión también se refleja en los números. En la última fase regular disputó 26 partidos de liga, con una media de 21:23 minutos por encuentro y 8,4 puntos de promedio. A ello añadió unos porcentajes de 43,2% en tiros de dos, 33,9% en triples y 84,8% en tiros libres, además de 5,5 asistencias por partido, registros que hablan de un jugador cada vez más completo y determinante.

Su impacto va mucho más allá de la anotación. Orozco destaca por su capacidad para generar juego, la lectura con y sin balón, su aportación al rebote y la versatilidad desde posiciones exteriores. Es, en definitiva, un perfil de base moderno, con capacidad para ordenar, acelerar y sostener al equipo en varios registros del juego.

Schutte y Black, bajas

Con esta renovación, el club se asegura la continuidad de uno de sus buques insignia y confirma además al cordobés como el primer jugador de la plantilla de la próxima temporada. No seguirán en el equipo Ja’Monta Black ni Kevin Schutte: el escolta estadounidense pondrá rumbo a Alemania, mientras que el pívot neerlandés jugará en el Valladolid, en Segunda FEB.

La entidad tiene previsto presentar oficialmente a Gonzalo Orozco la próxima semana, aunque el mensaje ya está lanzado: el nuevo Coto Córdoba de Primera FEB empieza a tomar forma con uno de sus emblemas al mando.