Alvarito, primer fichaje del Córdoba Futsal para la temporada 2026-27

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya ha activado su planificación deportiva para la temporada 2026-27 con la incorporación de su primer refuerzo. Se trata de Álvaro Quevedo, “Alvarito”, cierre madrileño nacido el 12 de julio de 1996, que se compromete con la entidad blanquiverde para las dos próximas campañas.

El nuevo jugador del conjunto cordobés llega procedente del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, equipo de la categoría de plata en el que militaba desde el mercado invernal de la temporada 2018-19 y donde se convirtió en una de las piezas más representativas del proyecto. Durante su etapa en el club costasoleño conquistó una Copa del Rey y logró dos ascensos a la máxima categoría, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la entidad malagueña en los últimos años.

Antes de su paso por Málaga, Alvarito también acumuló experiencia en la élite del fútbol sala nacional tras defender las camisetas del CD Xota y del Segovia Futsal, dos clubes con trayectoria en Primera División.

Alvarito, en un partido de la temporada 25-26. / CÓRDOBA

Cinco goles en su última temporada en Málaga

Esta temporada ha formado parte de un equipo que ha llegado a disputar las semifinales por el ascenso a Primera División. A lo largo de la Liga marcó cinco goles en 27 partidos.

En sus primeras declaraciones como jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el cierre madrileño mostró su satisfacción por incorporarse al proyecto cordobés. Alvarito aseguró que su llegada supone “un nuevo reto” tanto en el plano profesional como personal y reconoció que desde el primer momento percibió “mucha ilusión, ambición y ganas de crecer”, factores que, según explicó, resultaron decisivos para aceptar la propuesta del club.

Trabajo al servicio del Córdoba Futsal

El nuevo fichaje blanquiverde expresó además su deseo de aportar trabajo al grupo para seguir creciendo y ayudar a alcanzar los objetivos marcados por la entidad. También destacó el peso que tiene el fútbol sala en Córdoba y el valor de una afición que siempre responde, así como el ambiente que se genera en Vista Alegre, un escenario que, según apuntó, transmite muchísimo.

Con la incorporación de Alvarito, el Córdoba Patrimonio da el primer paso en la construcción de su plantilla para el nuevo curso y suma a un jugador con experiencia, liderazgo y un notable recorrido competitivo en el fútbol sala nacional.

El estado de la plantilla

Tras este movimiento, el Córdoba Futsal cuenta con ocho jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a siete jugadores que tienen un contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de fuutbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, el cierre Hugo, los alas Enzo Báez y Javi Aranda, y el pívot argentino Tomás Pescio. Además, ha renovado al ala brasileño Murilo y ha fichado al cierre madrileño Alvarito.