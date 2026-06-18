Àlex Márquez: “Accidentes como el mío... o los aceptas o te retiras, y aquí estoy”

¡Qué sonrisa, Dios! Nadie diría que viene de pasar un tiempo en el purgatorio. Nadie diría que rozó la muerte o, como poco, la retirada. Àlex Márquez Alentá, de 30 años, bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2, subcampeón del mundo de MotoGP y uno de los mejores pilotos del Mundial de motociclismo, está de vuelta. De vuelta del infierno, lamió el muro de Montmeló, un auténtico milagro.

Y aquí está, en Brno (República Checa), cinco semanas después, recuperado de la fractura de su clavícula derecha (si le pasas la mano sobre su hueso notas la placa y hasta los tornillos, ¡estremecedor!), con la vertebra C7 recuperada, soldada y un kilo y medio de menos. “Está como un pincel, está como un toro, ¡ojito! al regreso de Àlex”, dice, sin bromear, el jovencísimo y amiguísimo brasileño Diogo Moreira, campeón de Moto2 y piloto de Honda, compañero de entrenamientos de los hermanos de Cervera (Lleida).

Te mira, te abraza, sonrie ¡Dios esa dentadura brillante! y se explica como si nunca se hubiese ausentado. “Estoy aquí, estoy de vuelta, nada me hace sentirme más feliz que haber vuelto. Volver a subirme a la moto, tratar de ser lo más competitivo que pueda, sin volverme loco aún, pero sí muy reconfortado por haber superado este mal momento, serio, sí, no nos vamos a engañar ¿verdad?” Verdad de la buena, sí.

“No ha sido fácil ver las carreras desde casa, a ninguno de nosotros nos gusta ver las carreras desde el sofá, pero yo las miraba porque estaba Marc y, encima, ganó las dos carreras de Hungría. ¿El campeonato? ¿Si lo veo pelear por el título en unos meses? Amigo, es Marc, tú lo sabes bien, no puedo añadir nada más”.

“¿Cómo evité el muro?, no lo sé, la verdad. Supongo, digo, no sé, ¿por instinto?, supongo, pues la moto iba rota, destruida la horquilla delantera, la moto, el carenado, el manillar no existía, no sé me tiré y o evité. No, no soy capaz de contarlo” Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing y subcampeón del mundo de MotoGP

Fue estremecedor. Lo vimos todos. Los repasamos todos. “Un milagro”, me dijo mamá Roser, sabiendo que su hijo Àlex había vuelto a nacer. Y, sí, Àlex también ha reconocido hoy, en Brno, que aquel accidente fue durísimo. “¿Cómo evité el muro?, no lo sé, la verdad. Supongo, digo, no sé, ¿por instinto?, supongo, pues la moto iba rota, destruida la horquilla delantera, la moto, el carenado, el manillar no existía, no sé me tiré y o evité. No, no soy capaz de contarlo”.

El ‘Pistolas’ explica que ha sido un proceso mucho más largo de lo que le hubiese gustado pero, la verdad, “la caída fue muy fuerte, muy fuerte y tuve que respetar los tiempos de reposo, en los que apenas podía hacer nada, aunque, en las últimas semanas, he mejorado mucho y muy deprisa”.

Le digo que se nos heló la sangre. “Cuando te pasan estos accidentes tan bestias donde, sí, puedes hacerte muchísimo daño, puedes adoptar varias posturas, bueno, dos. Una, ignorarlo y, entonces, nunca lo aceptaras y puede que permanezca en tu cabeza más tiempo del debido o, dos, enfrentarte a él y aceptarlo, afrontarlo como un riesgo, alto, sí, de tu profesión y seguir hacia adelante. Yo, como muchos de mis compañeros, he optado por la segunda versión”.

La Ducati y Àlex Márquez vuelan por los aires en el accidente del GP de Catalunya. / Dani Barbeito / SPO

Por eso desde el primer momento en que se recuperó, el mismo lunes, quiso "ver varias veces, sí, sin problemas”, el video del accidente. “No me provoca ningún trauma verlo varias veces, porque forma parte de mi profesión. Esta es mi pasión, es parte de lo que más me gusta y acepto esos riesgos y, la verdad, sí, coincido con todos en que pude hacerme mucho más daño”.

Y mañana, en Brno, a las 10.45 horas, en el inicio de la primera sesión de entrenamientos del GP de la República Checa volverá a subirse a su poderosa Ducati. “¿Qué pasará? ¿cómo me sentiré?, pues no lo sé muy bien, eso también me lo pregunto yo ahora y por eso estoy aquí, para conocer mi respuesta ante este reto, volver, que es el último escalón de la recuperación que he vivido”.

Y ¿cómo será ese regreso?, “pues, como decimos los catalanes, con mucha calma y sensatez, con cabeza y, al principio, mucha precaución. ‘Poc a poc i bone lletra’, poco a poco y con buena letra, y siendo muy realista. Veremos. Sí sé, sí creo, que no tendré, en la parte mental, ningún problema”.

"Cuando sufres accidentes como este, tienes dos formas de afrontarlos. Una, ignorarlo y, entonces, nunca lo aceptaras y puede que permanezca en tu cabeza más tiempo del debido o, dos, enfrentarte a él y aceptarlo como un riesgo, alto, sí, de tu profesión y seguir hacia adelante. Y aquí estoy, de nuevo".

Le cuento que he hablado con alguno de sus compañeros de parrilla y que muchos aseguran que una cosa es sufrir una caída por tu culpa y otra por causas ajenas a ti. “Bueno, yo tengo mis dudas de que eso sea así. A mí no me parece tan diferente una cosa u otra. Si tú la cagas, te das cuenta enseguida de por qué la has cagado y puede que, al volver, sepas por qué ha ocurrido ese accidente; si no tienes la culpa, puede que, en tu cabeza, te entre alguna duda de al no saber qué ha ocurrido y, como ocurre en mi caso, pienses ¿y ahora qué ocurrirá cuando vaya pegadito, a más de 250 km/h., detrás de otra moto?”

Àlex reflexiona en voz alta como si fuese un aficionado, un fan, de las motos. “No sé, me imagino a los aficionados criticando cómo puede ocurrir algo así, cómo puede ser que una moto se pare a más de 250 kms/h. Pues pasa, amigo, pasa. Las motos van apretadísimas, van todas al milímetro, un problema eléctrico se puede producir en cualquier momento y debemos aceptarlo. Accidentes como el mío ocurre. ¿Son peligrosos?, sí, claro. Pero o los aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado y por eso estoy aquí para volver a competir e intentar estar delante”.

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El pequeño de los Márquez Alentá está convencido de que sus seguidores, los fans de MotoGP, saben que su deporte comporta un gran riesgo. “El problema puede ser que ellos están acostumbrados a que nosotros nos caemos, nos levantamos, cogemos la moto y seguimos compitiendo. O si la moto está rota, salimos corremos hacia nuestro ‘box’ y cogemos la segunda motos y volvemos a la pista. Volver a la pista de inmediato es la mejor forma de superar el accidente. Pero ellos saben que nos jugamos la vida”.