Pedroche reunirá a más de 200 tiradores en el Campeonato de España de tirachinas deportivo

Pedroche volverá a situarse en el mapa del deporte nacional con la celebración del Campeonato de España de tirachinas deportivo 2026, una competición que reunirá a más de 200 tiradores de todas las comunidades autónomas y que tendrá lugar los días 19 a 21 de junio en el pabellón polideportivo Juan Ignacio Romero, ubicado en el recinto ferial de la localidad.

Tiradores de toda España

La organización corre a cargo de la Asociación Club Deportivo Tirachinas Pistoleros de Pedroche, una entidad de referencia dentro de esta modalidad y que cuenta entre sus filas con campeones de España y de Andalucía. Para hacer posible el campeonato, la organización ha contado con el respaldo económico de distintas administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, además del apoyo de numerosas empresas privadas de la comarca.

La cita cordobesa servirá también para medir el nivel de algunos de los mejores especialistas del país. Entre los participantes estarán varios integrantes de la selección nacional, que utilizarán esta competición como preparación de cara al gran objetivo internacional de la temporada: el Mundial de Tirachinas Deportivo 2026, que este año se celebrará en España, concretamente en Las Mesas (Cuenca), del 2 al 4 de octubre.

Un tirador de Pedroche, en plena competición. / CÓRDOBA

El calendario de la competición

El programa del campeonato se desarrollará durante tres jornadas y combinará distintas modalidades de competición. El jueves 19 arrancará con la presentación oficial del campeonato, además de la tirada de básico o tradicional y la tirada de presentación en tirachinas de precisión. El sábado 20 concentrará buena parte de la actividad, con pruebas de rapidez, precisión por equipos y categorías infantil y alevín durante la mañana, mientras que por la tarde llegará la prueba estrella del campeonato, la de precisión sénior absoluta.

La jornada final del domingo 21 estará reservada para la prueba de larga distancia, antes de la entrega de premios y la clausura de un evento que volverá a convertir a Pedroche en punto de encuentro para los aficionados a esta disciplina.

El campeonato nace además con la intención de reforzar el crecimiento de un deporte emergente que cada vez cuenta con mayor seguimiento. España, de hecho, ha obtenido tradicionalmente buenos resultados en las grandes competiciones internacionales, una circunstancia que contribuye a dar mayor visibilidad a una modalidad en plena expansión.

Una competición que venderá la imagen de Pedroche

Con esta nueva edición del Campeonato de España, Pedroche no solo acogerá una gran competición, sino que volverá a proyectar su nombre en el panorama deportivo nacional gracias a una disciplina singular que continúa ganando adeptos año tras año.