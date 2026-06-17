Baloncesto
Córdoba presenta el Campeonato de España Mini Masculino y se prepara para una gran semana de baloncesto base
Vista Alegre acogió la puesta de largo oficial de una competición que se celebrará del 21 al 27 de junio y que reunirá en la ciudad a 32 equipos de toda España
El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ha acogido este miércoles la presentación oficial del Campeonato de España de Clubes Mini Masculino 2026, una de las grandes citas del baloncesto de formación nacional, que se disputará en Córdoba del 21 al 27 de junio. Esta competición se celebrará en Córdoba por tercer año seguido. El pasado año conquistó el título el Barça.
El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto y presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena; la presidenta del IMDECO y delegada de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el gerente del IMDECO, Sebastián del Rey; y la delegada de la Federación Andaluza de Baloncesto en Córdoba, Inmaculada Coba.
Durante la presentación, las distintas instituciones pusieron en valor la importancia de un campeonato que volverá a situar a Córdoba como referencia en la organización de grandes eventos deportivos y que convertirá a la ciudad, durante una semana, en el epicentro del baloncesto base nacional.
Una apuesta por el deporte base
La presidenta del IMDECO, Isabel Albás, destacó la apuesta de Córdoba por el deporte y subrayó que el baloncesto representa una herramienta fundamental para transmitir valores como el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo.
Por su parte, Eduardo Lucena agradeció a la Federación Andaluza de Baloncesto la confianza depositada en Córdoba como sede del campeonato y resaltó la importancia de la colaboración institucional para seguir consolidando a Andalucía como uno de los grandes referentes nacionales del baloncesto de formación.
En la misma línea, Antonio de Torres agradeció el respaldo del IMDECO, del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, insistiendo en que la cooperación entre administraciones resulta clave para que competiciones de esta magnitud puedan celebrarse nuevamente en la ciudad. Además, puso el acento en la relevancia de una cita que reunirá a 32 equipos de toda España, con la participación de tres representantes andaluces.
El Ciudad de Córdoba representará a la provincia
Andalucía estará representada en el campeonato por Fundación CBG, Ciudad de Córdoba 14 y EBG Málaga’14, tres conjuntos que intentarán competir al máximo nivel frente a algunas de las mejores canteras del país.
Con esta presentación oficial, Córdoba inicia la cuenta atrás para un campeonato que volverá a unir talento, convivencia e ilusión alrededor del baloncesto de cantera, reforzando el compromiso de la ciudad y de Andalucía con el deporte base.
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