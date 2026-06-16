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Investigación

La Fiscalía retirará la acusación a Raúl Asencio si pide perdón a las víctimas en el juicio

El jugador del Real Madrid no se enfrentaría a ninguna pena de prisión en caso de ratificar sus disculpas, pero deberá sentarse en el banquillo de los acusados

Raúl Asencio, durante el partido del Real Madrid contra el Girona.

Raúl Asencio, durante el partido del Real Madrid contra el Girona.

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Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía ha aceptado retirar la acusación en el juicio contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, por la presunta difusión de un vídeo sexual de una menor de edad y una adulta, con la condición de que pida perdón a las víctimas.

Esta decisión implica que el futbolista tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, pero le exhime —siempre que se disculpe— de una posible pena de prisión, que el Ministerio Público fijaba en dos años y medio de cárcel.

El acuerdo, alcanzado en una vista preliminar, llega ocho meses después de que las acusaciones particulares ejercidas por las familias de las denunciantes retirasen sus acusaciones contra Asencio, al que imputaban presuntos delitos de pornografía infantil y revelación de secretos.

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Las afectadas subrayaron que el comportamiento del jugador había sido distinto al resto de acusados, que sí participaron en el encuentro.

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