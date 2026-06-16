El Ciudad de Lucena comienza a dar forma a su proyecto para Segunda RFEF

El Ciudad de Lucena ya ha pasado de la celebración a la planificación. Tras culminar una temporada histórica con el ascenso a Segunda RFEF, el conjunto celeste ha comenzado a construir el proyecto con el que afrontará una categoría tan exigente como ilusionante. Los primeros movimientos del club dejan clara la hoja de ruta: mantener una base sólida del equipo que logró el ascenso y complementarla con incorporaciones que aporten experiencia y competitividad.

Cobos, la primera piedra

La primera decisión estratégica del club pasa por el banquillo. Antonio Jesús Cobos continuará al frente del equipo y cumplirá su tercera temporada consecutiva como entrenador del Ciudad de Lucena.

La renovación del técnico supone una apuesta por la estabilidad y la continuidad de una idea de juego que ha dado excelentes resultados. Además, el preparador cordobés conoce perfectamente el vestuario y será una pieza clave en la adaptación del equipo a una categoría muy diferente a la Tercera RFEF.

Las primeras renovaciones

Junto a la continuidad de Cobos, la entidad lucentina ha comenzado a asegurar la permanencia de varios jugadores que fueron fundamentales durante la temporada del ascenso.

Uno de ellos es Ale Benítez. El lateral derecho malagueño fue una de las piezas más fiables del equipo durante el pasado curso. Disputó 2.631 minutos, fue titular en 30 de los 31 encuentros que jugó y aportó además dos goles. Su regularidad y capacidad para recorrer toda la banda le convierten en una garantía para el nuevo proyecto.

También seguirá vistiendo de celeste Manu Molina. El atacante acumuló 2.630 minutos repartidos en 32 encuentros y fue titular en 30 de ellos. Su velocidad, compromiso y capacidad para generar desequilibrio le permitieron convertirse en uno de los hombres importantes dentro del esquema de Cobos, además de aportar cuatro goles.

Otra renovación destacada es la de Froilán Leal. El guardameta continuará defendiendo la portería del Ciudad de Lucena después de una campaña en la que fue titular en los 31 partidos disputados y sumó 2.711 minutos. Su seguridad bajo palos fue una de las claves del rendimiento defensivo de un equipo que destacó por su solidez durante todo el campeonato.

La última renovación anunciada fue la de Alberto García. El primer jugador lucentino en confirmarse en Segunda RFEF acumuló 26 encuentros la pasada campaña, en los que en 21 partió en el once titular para un total de 1.854 minutos. Tras una 2024-25 de sufrimiento para el aracelitano, acuciado por las lesiones, en la 2025-26 volvió a su mejor versión y aportará, además de identidad, garra y entrega en el campo, sin dejar de lado el gol, ya que en el año que acaba de finalizar aportó cuatro tantos a la producción celeste.

Sergio García, el primer refuerzo

A las renovaciones se suma la primera incorporación del verano. Sergio García se convierte en el primer fichaje del Ciudad de Lucena para su regreso a Segunda RFEF.

El extremo izquierdo llega procedente del Xerez Deportivo y aterriza en Lucena con una importante experiencia en la categoría. Formado en las categorías inferiores del Córdoba CF, el futbolista nacido en Rota ha pasado por clubes como Antequera, San Roque de Lepe y Real Avilés Industrial antes de militar en el conjunto jerezano durante las dos últimas campañas.

Se trata de un jugador con capacidad de desborde, habilidad en el uno contra uno y polivalencia para actuar en distintas posiciones ofensivas. Un perfil que encaja perfectamente en una categoría donde la capacidad para desequilibrar partidos suele marcar diferencias.

Una hoja de ruta definida

Aunque el mercado apenas acaba de comenzar, los primeros movimientos reflejan una estrategia clara. El Ciudad de Lucena quiere afrontar el salto a Segunda RFEF sin perder la identidad que le ha llevado al ascenso.

La continuidad de Cobos, la renovación de varios futbolistas importantes y la llegada de un jugador contrastado como Sergio García son los primeros pasos de un proyecto que empieza a tomar forma. Quedan todavía muchas piezas por encajar, pero en Lucena ya trabajan con un objetivo claro: consolidarse en la categoría y convertir el ascenso en el inicio de una etapa duradera en Segunda RFEF.