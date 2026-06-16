Calendario de partidos gratis y en abierto del Mundial 2026: La 1, RTVE y horarios de televisión en España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México ha dado el pistoletazo de salida. En las próximas semanas, un total de 48 selecciones de todos los rincones del mundo saltarán al verde para disputar la competición más bonita de todas, una Copa del Mundo que se presenta con muchos alicientes.

Y es que, entre otras cosas, será el último torneo mundialista de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Modric o Neymar Jr. Después de una eternidad en los terrenos de juego donde han forjado sus nombres en la historia del fútbol, esta Copa del Mundo será el momento de decir adiós a todos ellos, no sin antes presentar batalla en un Mundial que todos ellos podrían levantar en su última participación.

Pedri, desnaturalizado en el debut de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Es un Mundial importante también para España, que parte como una de las selecciones favoritas en este torneo. El combinado de Luis de la Fuente llega a Estados Unidos, Canadá y México como campeona de Europa y con el cartel de una de las principales candidatas a levantar el trofeo en las próximas semanas.

Terminar campeona pasa en buena parte por el estado de forma de Lamine Yamal, estrella del combinado español. El jugador del FC Barcelona ha llegado a la Copa del Mundo dispuesto a hacer historia y quiere convertirse en campeón del Mundial a sus 19 años.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México cuenta con una cobertura especial, con partidos en abierto ofrecidos por RTVE y una programación completa de todos los encuentros por parte de DAZN. Te contamos qué partidos se podrán ver gratis y en abierto desde España.

Calendario de partidos en abierto del Mundial 2026 en La 1

11 de junio, 21:00 h: México - Sudáfrica

12 de junio, 21:00 h: Canadá - Bosnia

14 de junio, 00:00 h: Brasil - Marruecos

14 de junio, 19:00 h: Alemania - Curazao

15 de junio, 18:00 h: España - Cabo Verde

16 de junio, 21:00 h: Francia - Senegal

17 de junio, 22:00 h: Inglaterra - Croacia

18 de junio, 21:00 h: Suiza - Bosnia

19 de junio, 21:00 h: Estados Unidos - Australia

20 de junio, 19:00 h: Países Bajos - Suecia

21 de junio, 18:00 h: España - Arabia Saudí

22 de junio, 19:00 h: Argentina - Austria

23 de junio, 22:00 h: Inglaterra - Ghana

25 de junio, 00:00 h: Escocia - Brasil

25 de junio, 22:00 h: Ecuador - Alemania

27 de junio, 02:00 h: Uruguay - España

28 de junio, 01:30 h: Colombia - Portugal

Dónde ver el Mundial 2026 en abierto y gratis

En España, el Mundial 2026 se podrá seguir a través de RTVE y DAZN. La corporación pública ofrecerá en abierto una selección de partidos de la competición, incluido el encuentro más destacado de cada jornada y todos los duelos de la selección española, a través de La 1 y RTVE Play.

Además, RTVE Play contará con una cobertura especial del torneo y con el espacio TDP Play, donde se agruparán directos, resúmenes, partidos completos, goles, mejores jugadas y programas vinculados al Mundial. Teledeporte también formará parte del dispositivo de RTVE con contenidos específicos, actualidad, análisis y programación especial, aunque la emisión principal de los partidos en abierto se concentra en La 1 y RTVE Play.

Para ver el Mundial 2026 al completo en España, la opción de pago será DAZN, que contará con todos los partidos de la competición a través del canal producido por GRUP MEDIAPRO. La plataforma ofrecerá los 104 encuentros del torneo, tanto en directo como a la carta.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas, las mejores declaraciones de los protagonistas y el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.