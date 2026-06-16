Cabra reunirá este fin de semana a 300 nadadores en el Campeonato de España de natación con aletas

Cabra volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes referentes nacionales de la natación con aletas con la celebración del trigésimo noveno Campeonato de España en categorías infantil y cadete, una cita que reunirá en la localidad a cerca de 300 deportistas pertenecientes a 19 clubes procedentes de distintos puntos de la geografía española.

La competición, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en la Piscina Climatizada del Parque Deportivo Heliodoro Martín, atraerá además a unas 1.500 personas entre familiares, técnicos, acompañantes y aficionados, generando una notable actividad deportiva y social en la ciudad durante todo el fin de semana.

El campeonato ha sido presentado por el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Cabra, Francisco Casas, junto a la presidenta del Club Deportivo Delphis Cabra, Marina Écija, y el miembro de la directiva de esta entidad, José López. Entre los clubes participantes figuran representantes de comunidades como Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Cantabria y Andalucía.

Dos competencias diferentes

Las pruebas se desarrollarán en las modalidades de velocidad e inmersión, con sesiones programadas tanto en horario de mañana como de tarde durante las dos jornadas de competición.

Durante la presentación, Francisco Casas destacó que la Federación Española vuelve a confiar en Cabra como sede de una competición de ámbito nacional tras la experiencia celebrada hace dos años. El responsable municipal recordó que aquella edición dejó una valoración muy positiva tanto entre la organización como entre los clubes participantes, gracias a las instalaciones deportivas, la organización del evento y el ambiente vivido en la ciudad.

Casas agradeció igualmente al Club Deportivo Delphis la labor que desarrolla desde hace años en la promoción de las disciplinas vinculadas a la natación, así como su disposición para asumir nuevamente la organización de un campeonato nacional de estas características, que volverá a situar a Cabra en el mapa del deporte nacional.

Por su parte, Marina Écija explicó que las sesiones de competición se desarrollarán aproximadamente entre las 10.00 y las 13.00 horas por la mañana y entre las 17.00 y las 20.00 horas por la tarde, a lo que habrá que sumar los tiempos de calentamiento previos. La presidenta del Delphis señaló que, pese a contar con unas instalaciones adecuadas, la piscina dispone de seis calles, por lo que ha sido necesario adaptar la planificación al elevado número de participantes.

Écija recordó que la Federación Española volvió a interesarse por Cabra para albergar el campeonato tras el éxito organizativo de la anterior edición celebrada en la localidad. Aunque el pasado año el club decidió ceder el relevo a otra entidad organizadora, en esta ocasión ha vuelto a aceptar el reto de acoger una cita que convertirá a la ciudad en punto de encuentro de la natación con aletas a nivel nacional.

Formas de seguir el evento

La organización prevé además una importante asistencia de público durante todo el fin de semana. Con el objetivo de facilitar el seguimiento de las pruebas, se instalará una pantalla exterior y el campeonato podrá seguirse también en directo a través de una retransmisión por streaming en YouTube.

En el plano deportivo, José López indicó que el Club Deportivo Delphis competirá con una treintena de nadadores repartidos entre las categorías infantil y cadete. El dirigente señaló que la entidad afronta esta cita inmersa en un proceso de renovación de deportistas tras una etapa de destacados éxitos nacionales, confiando en que las nuevas generaciones continúen la progresión del club y puedan ofrecer un buen rendimiento ante su afición.

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Desde el Club Deportivo Delphis se agradeció finalmente la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba, la Fundación PROMI, Monteoliva y el resto de entidades patrocinadoras y colaboradoras que han contribuido a hacer posible la celebración de este campeonato nacional en la localidad.